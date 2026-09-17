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Співвласник «Нової пошти» попередив про наслідки податку на посилки

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Співвласник «Нової пошти» попередив про наслідки податку на посилки
На його думку, додаткові витрати споживачів означатимуть менше грошей, які вони зможуть витрачати на покупки
колаж: glavcom.ua

Бізнесмен заявив, що нововведення матиме наслідки не лише для покупців, а й для всієї логістичної галузі

Співвласник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк розкритикував рішення Верховної Ради підтримати у першому читанні законопроєкт про запровадження ПДВ на міжнародні посилки вартістю до 150 євро. Він заявив, що нововведення матиме наслідки не лише для покупців, а й для всієї логістичної галузі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву бізнесмена.

За словами Поперешнюка, після запровадження податку може зрости як вартість замовлень з-за кордону, так і терміни їхньої доставки. Він вважає, що українці через це витрачатимуть більше грошей, оскільки для частини імпортних товарів на внутрішньому ринку немає достатньої альтернативи.

Бізнесмен також заявив, що нові правила можуть негативно позначитися на українському рітейлі. На його думку, додаткові витрати споживачів означатимуть менше грошей, які вони зможуть витрачати на покупки.

Співвласник «Нової пошти» попередив про наслідки податку на посилки фото 1
скриншот допису

Поперешнюк попередив про навантаження на митницю

Окремо співвласник «Нової пошти» звернув увагу на роботу митниці. Він прогнозує різке збільшення кількості операцій, які доведеться адмініструвати, через що може зрости навантаження на митні органи.

Поперешнюк вважає, що це здатне створити проблеми не лише для поштових операторів, а й для інших перевізників. На його думку, ускладнення легального імпорту може також сприяти зростанню контрабанди.

«Держава за своєю природою завжди прагне розширювати контроль, підвищувати податки і тиснути на бізнес», – заявив Поперешнюк. Він додав, що, на його думку, кожен новий податок гальмує економічний розвиток і негативно впливає на добробут та обороноздатність України.

Що передбачає законопроєкт

16 вересня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №16051-1 та пов'язаний із ним законопроєкт №15460. За пакет проголосували 273 депутати. Документи передбачають зміну правил оподаткування міжнародних поштових та експрес-відправлень із товарами вартістю до 150 євро.

Йдеться, зокрема, про запровадження ПДВ для дистанційних покупок через іноземні маркетплейси. Водночас безоплатні відправлення від фізособи фізособі вартістю до 45 євро пропонується залишити без ПДВ. Законопроєкт поки що не є чинним законом. Після першого читання його мають доопрацювати та розглянути у другому читанні.

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Теги: податки закон Нова пошта пошта

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