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Безлімітна відпустка співробітникам. Чеська компанія пішла на цікавий експертимент

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Безлімітна відпустка співробітникам. Чеська компанія пішла на цікавий експертимент
У Чехії компанія вирішила привабити працівників новим правилом
фото із відкритих джерел

Інструмент необмеженої відпустки виявився ключовим фактором при наймі персоналу у чеській компанії Seyfor

Багато компаній у Чехії, прагнучи залучити та утримати кваліфікованих співробітників, розширюють список корпоративних бонусів – гнучкий робочий графік, можливість віддаленої роботи, чотириденний робочий тиждень, а тепер і безлімітну оплачувану відпустку. На цю новацію звернув увагу портал Novinky.

Наприклад, необмежену відпустку у своїх чеських та словацьких офісах пропонує компанія Seyfor – один із найбільших європейських постачальників IT-рішень. Керівництво фірми запевняє, що цей бонус довів свою ефективність та допоміг знизити плинність кадрів. Торік вона становила в середньому 1,3% на місяць.

За словами генерального директора Seyfor Мартіна Циглера, переважна більшість співробітників не зловживають безлімітною відпусткою, і відповідально підходять до робочих цілей. Так, розмір додаткової відпустки понад встановлені законом п'ять тижнів у чеському підрозділі компанії становив у середньому 3,25 дня або 26 робочих годин. У словацькому офісі цей показник ще нижчий – 1,77 додаткових днів.

«Інструмент необмеженої відпустки виявився ключовим фактором при наймі персоналу, особливо на стратегічні позиції. Кандидати часто запитують про нього у процесі набору. Реальність виправдала наші очікування – співробітники ніяк не зловживають цією опцією та сприймають безлімітну відпустку як цінний резерв вільного часу на випадок непередбачених ситуацій.

Ця концепція також запобігає зниженню продуктивності, спричиненому перевтомою, оскільки дозволяє людям відновити сили. В результаті підвищується задоволеність співробітників, зростає мотивація та натхнення під час роботи над проєктами. І зрештою – велика радість у всій компанії», – розповів Ціглер.

Заяву на необмежену відпустку розглядає керівник та рішення залежить від того, наскільки успішно співробітник справляється зі своїми обов'язками. Найвищий показник використання необмеженої відпустки в Seyfor на даний момент становить 15 днів понад п'ятитижневий стандарт, але є й такі працівники, які відпочивають мало і за рік використовують не всі дні зі стандартних п'яти тижнів.

За словами менеджера з підбору персоналу Єви Латової, використання необмеженої відпустки пов'язане з корпоративною культурою, особистою відповідальністю та загальною обстановкою в компанії.

«Завдяки високому рівню внутрішніх відносин наші співробітники знають, що всі пільги надаються для поєднання роботи та особистого життя та пов'язані із взаємозамінністю та виконаною роботою. В результаті вони не зловживають жодною з пільг, включаючи необмежену відпустку», – розповіла Латова.

Вона додала, що навіть через 1,5 роки після введення безлімітної відпустки, найпопулярнішими фірмовими бонусами, як і раніше, залишаються гнучкий робочий графік і можливість хоум-офісу.

Латова підкреслила, що головний плюс безлімітної відпустки полягає навіть не в тому, що можна розширити її на будь-яку кількість днів, а у тому, що така концепція дозволяє співробітникам краще планувати відпочинок з дітьми та не турбуватися про непередбачені обставини.

Як пише видання, Seyfor була не першою, хто почав робити експеримент із відпустками.  Так, маркетингове агентство Effectix вже третій рік надає своїм співробітникам необмежену оплачувану відпустку.

«У нас у компанії близько 90 колег, в середньому 2023 року на кожного з нас припадало по 29 днів відпустки. Більш-менш усі нею користуються, але по-різному. Той, хто любить подорожувати, бере довгу відпустку за один раз. Батьки віддають перевагу більш коротким відрізкам. В основі концепції необмеженої оплачуваної відпустки лежить принцип «роби все, що ти робиш, на користь Effectix». Якщо хоче відпочити – відпочивайте. Якщо потрібно вирішити якесь питання – вирішуйте. Якщо страждаєте від похмілля – відлежте вдома. Однак це не повинно впливати на якість вашої роботи та задоволеність ваших клієнтів та колег. Все має бути засноване на взаємовигідній співпраці», – розповів голова компанії Карол Велеба.

До слова, у Греції з 1 липня 2024 року багато працівників, зайнятих у промисловості, роздрібній торгівлі, сільському господарстві та у сфері деяких видів послуг, працюватимуть шість днів на тиждень, якщо так вирішить їхній роботодавець. За шостий день їм виплачуватиметься надбавка в розмірі 40-115% від денної зарплати.

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Теги: Чехія робота праця відпустка пільги

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