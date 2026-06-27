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Експерт пояснив наслідки адміністративного регулювання цін на електроенергію

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Експерт пояснив наслідки адміністративного регулювання цін на електроенергію
Прайс-кепи на ринку електроенергії та газу продовжують створювати викривлення і стримують нормальну роботу ринку, зазначає Омельченко
фото: depositphotos.com

Адміністративне стримування цін на електроенергію створює дефіцити замість захисту споживачів – Омельченко

Спроби держави стримувати ціни через прайс-кепи вже показали свою неефективність на інших ринках і можуть мати аналогічні наслідки для ринку електроенергії. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. 

За його словами, Україна вже проходила через подібний досвід на ринку нафтопродуктів після початку повномасштабної війни, коли адміністративне обмеження цін фактично призвело до зникнення пального з АЗС.

«Відразу після цього регулювання всі нафтопродукти щезли у нас з АЗС, їх не було десь 2-3 місяці», – нагадав Омельченко.

Експерт вважає, що держава має контролювати ринки через конкуренцію та антимонопольні механізми, а не через жорсткі цінові обмеження. На його думку, прайс-кепи на ринку електроенергії та газу продовжують створювати викривлення і стримують нормальну роботу ринку.

«Хоча залишив ці прайс-кепи чомусь на ринку електричної енергії, на ринку газу. Теж недолугі, теж вони дуже багато шкоди приносять», – зазначив він.

Раніше координатор експертних груп Економічна експертна платформа Олег Гетман заявив, що поступове скасування прайс-кепів допоможе вирівняти фінансовий баланс енергетичного ринку.

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Теги: нафтопродукти енергетика тарифи

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