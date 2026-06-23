Гучна відставка назріла в Угорщині після скандалу з «Ощадом»

Петер Мадяр заявив, що генпрокурор країни може невдовзі залишити посаду на тлі резонансної справи щодо українських інкасаторів

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що генеральний прокурор країни, призначений ще за часів Віктора Орбана, найближчим часом може піти у відставку. Глава уряду припустив, що це може бути пов’язано зі скандалом навколо затримання інкасаторів українського «Ощадбанку». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на угорського мовника HVG.

Для зміни керівника прокуратури не знадобляться додаткові політичні чи юридичні кроки, оскільки він очікує добровільного рішення самого генпрокурора. «Для цього не потрібно буде робити спеціальних кроків, оскільки він невдовзі сам піде у відставку», – зазначив угорський прем’єр.

Під час спілкування з журналістами Мадяра запитали, чи може майбутня відставка бути пов’язана зі справою щодо затримання українських інкасаторів «Ощадбанку» та вилучення їхніх коштів на території Угорщини.

У відповідь глава уряду не став прямо підтверджувати такий зв’язок, однак зауважив, що це «може бути пов’язано». За тиждень до цієї заяви Мадяр уже анонсував розслідування щодо дій окремих угорських органів влади під час інциденту, який стався у березні 2026 року. Тоді угорські правоохоронці затримали інкасаторів українського державного «Ощадбанку», а також вилучили кошти та цінності, які вони перевозили.

Угорська влада згодом повернула вилучені активи українській стороні, однак сама ситуація залишилася предметом гострих дискусій та критики. Питання ролі правоохоронних органів та прокуратури у цій справі стало однією з причин суспільної уваги до діяльності угорських державних інституцій.

На цьому тлі слова Мадяра про можливу відставку генерального прокурора привернули особливу увагу політичних кіл та медіа. Наразі сам генпрокурор публічно не коментував заяву прем’єр-міністра.

Нагадаємо, 6 травня угорська сторона повернула Україні гроші та цінності «Ощадбанку», які залишалися на території Угорщини після затримання інкасаторів. Перед цим Петер Мадяр заявляв про необхідність детального розслідування дій державних органів, причетних до інциденту.