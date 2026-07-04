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На Львівщині майже 30 дітей після купання в озері потрапили до лікарні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На Львівщині майже 30 дітей після купання в озері потрапили до лікарні
Заборона на купання є вимушеним тимчасовим заходом і діятиме до 7 липня
фото з відкритих джерел

Озеро тимчасово закрили для купання через спалах кишкової інфекції

На Львівщині тимчасово заборонили відвідування та купання в озері «Задорожнє», більш відомому серед відпочивальників як «Байкал», після спалаху гострої кишкової інфекції серед людей, які проводили там дозвілля. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Миколаївську міську територіальну громаду.

У громаді зазначили, що обмеження запроваджено на підставі подання головної державної санітарної лікарки Львівської області Наталії Іванченко з метою локалізації інфекції та захисту здоров’я населення.

«У Львівській області зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції серед людей, які відпочивали на озері Задорожнє», – ідеться у повідомленні.

За інформацією місцевої влади, у госпіталізованих фіксували нудоту, блювання, розлади травлення та підвищену температуру тіла. Наразі фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України проводять епідеміологічне розслідування, щоб встановити точні причини масового захворювання.

У Миколаївській громаді наголосили, що заборона на купання є вимушеним тимчасовим заходом і діятиме до 7 липня 2026 року включно.

«Закликаємо всіх відповідально поставитися до цього попередження, утриматися від відпочинку на воді в зазначений період та дбати про безпеку — власну та своїх дітей», – звернулися до мешканців та гостей громади представники місцевої влади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на початку липня у Львівській області госпіталізували двадцятьох дітей віком від 2 до 14 років, які разом із батьками відпочивали біля озера у Стрийському районі. Медики діагностували у них кишкову інфекцію.

Згодом державна санітарна лікарка Львівської області Наталія Іванченко повідомила, що кількість хворих зросла до 29 осіб. За її словами, серед захворілих – двоє дорослих і 27 дітей віком до 18 років, а 28 пацієнтів нині перебувають на стаціонарному лікуванні.

Нагадаємо, у кількох видах дитячих іграшок, що продаються в Україні, зафіксували перевищення вмісту токсичного кадмію та свинцю. Кадмій може спричинити гостре або хронічне отруєння, а свинець уражає нервову систему дитини. 

Раніше «Главком» повідомляв, що у Львові вперше зафіксували гарячку Денге – ще одне рідкісне для регіону захворювання. Пацієнта госпіталізували до тієї самої Львівської обласної інфекційної лікарні у важкому стані.

До слова, у лютому 2026 року у Львові зафіксували спалах гострої кишкової інфекції після харчування в одному з розважальних закладів – до лікарні потрапили понад 10 дітей.

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Теги: отруєння розслідування харчування населення обмеження Львівщина водойма

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