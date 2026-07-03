Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Як можна використати крейсер «Москва» після війни. Українські науковці запропонували ідею

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Як можна використати крейсер «Москва» після війни. Українські науковці запропонували ідею
Україна знищила крейсер «Москва» 13 квітня 2022 року
колаж: glavcom.ua

Перетворити затонулі кораблі на штучні рифи. Академія наук готує пропозиції щодо відновлення моря після війни

Національна академія наук України працює над концепцією відновлення морських екосистем після війни, яка передбачає створення штучних рифів і спеціальних мідієвих ферм для очищення акваторій. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів заступник директора Інституту морської біології НАН України, доктор біологічних наук Віктор Демченко.

За словами науковця, відповідний проєкт розробляє один із інститутів НАН України. Дослідники оцінюють можливість використання штучних рифів, а також конструкцій для вирощування мідій, які здатні природним чином очищати воду.

«Мідія є фільтратором, тому може покращувати екологічний стан акваторій. Такі ферми можна використовувати і як біофільтратори, і як базу для промислового вирощування», – пояснив він.

Водночас Демченко наголосив, що для різних ділянок моря необхідно розробляти окремі технології. Якщо молюски накопичуватимуть важкі метали, їх не використовуватимуть у харчовій промисловості, а утилізуватимуть або застосовуватимуть в інших галузях, зокрема у фармакології чи сільському господарстві.

Окремий напрям роботи стосується створення штучних рифів. За словами біолога, узбережжя Одеської, Миколаївської та Херсонської областей має відносно одноманітний рельєф дна, тому такі конструкції можуть стати осередками біорізноманіття.

«Штучні рифи можуть створити своєрідні «плями біорізноманіття», де почнуть розвиватися організми, що стануть магнітом для багатьох видів», – зазначив Демченко.

Науковець також нагадав, що в багатьох країнах списані кораблі навмисно затоплюють для створення штучних рифів. Такі об'єкти стають середовищем існування морських організмів і водночас туристичними локаціями.

Водночас, за його словами, такий підхід не можна автоматично застосовувати до військової техніки, що опинилася на дні Чорного моря внаслідок війни.

«Зараз ніхто не може сказати, що крейсер «Москва» буде гарним рифом у Чорному морі», – наголосив науковець.

Він пояснив, що перед ухваленням будь-яких рішень необхідно обстежити кожен затонулий об'єкт, оцінити його стан, глибину залягання та потенційну екологічну загрозу. Насамперед, за словами експерта, потрібно вилучити з моря нафту, мастила, вибухові речовини та інші небезпечні матеріали, адже з часом корозія корпусів може призвести до масштабного забруднення акваторії.

Нагадаємо, 13 квітня 2026-го виповнилося чотири роки з моменту однієї з найбільш знакових перемог України у великій війні – ураження флагмана Чорноморського флоту РФ, ракетного крейсера «Москва». 

До слова, війна могла позитивно вплинути на відновлення окремих промислових видів у Чорному морі через різке скорочення вилову. Зокрема, є підстави очікувати збільшення чисельності камбали-калкана. 

Читайте також:

Теги: Чорне море вода корабель море

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після Ірану починається нова геополітична гра. Чи готова Україна?
Після Ірану починається нова геополітична гра. Чи готова Україна?
18 червня, 15:33
Крейсер «Москва» стане штучним рифом? Науковці готуються відновлювати Чорне море після війни
Крейсер «Москва» стане штучним рифом? Науковці готуються відновлювати Чорне море після війни Інтерв’ю
26 червня, 10:15
Серед екскурсій незмінною популярністю користуються поїздки до Луксора
Скільки насправді коштує відпочинок у Єгипті для українців: огляд курортів
8 червня, 14:02
Залежно від конфігурації, безпілотні судна можуть виконувати розвідку, завдавати ударів або запускати авіадрони
Норвегія виділяє 1,2 млрд крон на морські дрони для України
10 червня, 04:18
Сам Трамп поки чинить опір тренду
Чиновники Білого дому масово підсіли на незвичну дієту
19 червня, 03:36
Турецьке судно, яке зазнало пошкоджень внаслідок атаки БпЛА, 29 травня 2026 року
Росія атакувала цивільні судна в Чорному морі: загинув моряк, є поранені
19 червня, 08:25

Наука та освіта

Як можна використати крейсер «Москва» після війни. Українські науковці запропонували ідею
Як можна використати крейсер «Москва» після війни. Українські науковці запропонували ідею
Фламінго оселяються в Україні. Науковець дав пояснення цьому феномену
Фламінго оселяються в Україні. Науковець дав пояснення цьому феномену
Уряд визначив тривалість нового навчального року
Уряд визначив тривалість нового навчального року
Омбудсмен назвав одну з ключових проблем шкільної освіти
Омбудсмен назвав одну з ключових проблем шкільної освіти
Біолог пояснив, як війна вплинула на промислові види, які найбільше виловлювали у Чорному морі
Біолог пояснив, як війна вплинула на промислові види, які найбільше виловлювали у Чорному морі
Науковець пояснив, як у Дунаї з’явилися осетри
Науковець пояснив, як у Дунаї з’явилися осетри

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
30 червня, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua