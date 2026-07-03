Як можна використати крейсер «Москва» після війни. Українські науковці запропонували ідею

Перетворити затонулі кораблі на штучні рифи. Академія наук готує пропозиції щодо відновлення моря після війни

Національна академія наук України працює над концепцією відновлення морських екосистем після війни, яка передбачає створення штучних рифів і спеціальних мідієвих ферм для очищення акваторій. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів заступник директора Інституту морської біології НАН України, доктор біологічних наук Віктор Демченко.

За словами науковця, відповідний проєкт розробляє один із інститутів НАН України. Дослідники оцінюють можливість використання штучних рифів, а також конструкцій для вирощування мідій, які здатні природним чином очищати воду.

«Мідія є фільтратором, тому може покращувати екологічний стан акваторій. Такі ферми можна використовувати і як біофільтратори, і як базу для промислового вирощування», – пояснив він.

Водночас Демченко наголосив, що для різних ділянок моря необхідно розробляти окремі технології. Якщо молюски накопичуватимуть важкі метали, їх не використовуватимуть у харчовій промисловості, а утилізуватимуть або застосовуватимуть в інших галузях, зокрема у фармакології чи сільському господарстві.

Окремий напрям роботи стосується створення штучних рифів. За словами біолога, узбережжя Одеської, Миколаївської та Херсонської областей має відносно одноманітний рельєф дна, тому такі конструкції можуть стати осередками біорізноманіття.

«Штучні рифи можуть створити своєрідні «плями біорізноманіття», де почнуть розвиватися організми, що стануть магнітом для багатьох видів», – зазначив Демченко.

Науковець також нагадав, що в багатьох країнах списані кораблі навмисно затоплюють для створення штучних рифів. Такі об'єкти стають середовищем існування морських організмів і водночас туристичними локаціями.

Водночас, за його словами, такий підхід не можна автоматично застосовувати до військової техніки, що опинилася на дні Чорного моря внаслідок війни.

«Зараз ніхто не може сказати, що крейсер «Москва» буде гарним рифом у Чорному морі», – наголосив науковець.

Він пояснив, що перед ухваленням будь-яких рішень необхідно обстежити кожен затонулий об'єкт, оцінити його стан, глибину залягання та потенційну екологічну загрозу. Насамперед, за словами експерта, потрібно вилучити з моря нафту, мастила, вибухові речовини та інші небезпечні матеріали, адже з часом корозія корпусів може призвести до масштабного забруднення акваторії.

Нагадаємо, 13 квітня 2026-го виповнилося чотири роки з моменту однієї з найбільш знакових перемог України у великій війні – ураження флагмана Чорноморського флоту РФ, ракетного крейсера «Москва».

До слова, війна могла позитивно вплинути на відновлення окремих промислових видів у Чорному морі через різке скорочення вилову. Зокрема, є підстави очікувати збільшення чисельності камбали-калкана.