Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві для поливу дерев встановлено понад 6 тис. спеціальних мішків: як це працює

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві для поливу дерев встановлено понад 6 тис. спеціальних мішків: як це працює
Така система поливу дозволяє мінімізувати втрату вологи через випаровування та поверхневий стік
фото: пресслужба КМДА

Використання мішків для поливу спрямоване насамперед на підтримку молодих дерев під час літньої спеки 

У столиці для догляду за зеленими насадженнями продовжують застосовувати мішки для повільного (крапельного) поливу дерев. За перше півріччя 2026 року у місті встановили 6 303 такі системи на 139 локаціях. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА, інформує «Главком».

Найбільшу кількість мішків облаштували в Голосіївському районі
Найбільшу кількість мішків облаштували в Голосіївському районі
фото: пресслужба КМДА

Найбільшу кількість мішків облаштували в Голосіївському районі – 1 512 одиниць. За даними КО «Київзеленбуд», використання цих систем насамперед спрямоване на підтримку молодих дерев під час літньої спеки для їхньої кращої приживаності.

У чому особливість технології

Спеціальні мішки закріплюються біля стовбура та забезпечують рівномірне надходження води безпосередньо до кореневої системи протягом кількох годин.

Кількість мішків для поливу у місті планують збільшувати й надалі
Кількість мішків для поливу у місті планують збільшувати й надалі
фото: пресслужба КМДА

Основні переваги системи:

  • Економія води: за даними профільних досліджень, крапельний полив дозволяє скоротити витрати води на 20–50% порівняно із традиційним поверхневим поливом з автоцистерн.
  • Збереження вологи: мінімізується випаровування та поверхневий стік води.
  • Оптимізація ресурсів: зменшується потреба у частих виїздах спецтехніки комунальних служб.

У профільній службі зазначають, що кількість таких поливальних систем у місті планують збільшувати й надалі.

Нагадаємо, у партерній частині столичного парку «Перемога» з’явилися унікальні квітучі дерева. Три велетенські конструкції, оздоблені яскравими сурфініями, створили київські зеленбудівці як сучасний елемент вертикального озеленення. Нові квіткові арт-об’єкти вже стали окрасою однієї з найулюбленіших локацій відпочинку киян, привертаючи увагу відвідувачів яскравими літніми барвами.

До слова, комунальна корпорація «Київавтодор» безпідставно виплатила підрядникам 76 млн грн за висадку екзотичних зелених насаджень замість ремонту аварійної інфраструктури міста. Результати аудиту загрожують посадовцям кримінальними справами. Під час перевірки дорожньої корпорації було виявлено численні серйозні порушення, які вже стали підставою для правоохоронних органів. Зокрема, майже всі підрядники вирішили незаконно «компенсувати» витрати на логістику (перевезення та доставку матеріалів), хоча за умовами тендерів мали робити це за власний рахунок.

Читайте також:

Теги: Київ рослини екологія Київзеленбуд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олена Лавренюк перебувала в укритті під час обстрілу столиці
Будинок відомої акторки постраждав через нічну атаку на Київ (фото)
16 липня, 15:54
У Києві очікується зниження температури
На Київ насувається гроза: синоптики оголосили «жовтий» рівень небезпеки
3 липня, 15:41
У Києві друга за день повітряна тривога тривала 21 хвилину
У Києві друга за день повітряна тривога тривала 21 хвилину
2 липня, 12:12
Головне завдання спецтранспорту – охолоджувати та зволожувати рейки
Як у Києві охолоджують трамвайні колії під час спеки (фото)
1 липня, 17:53
Супутник показав, де краще жити у Києві в спеку
Дарниця, Поділ та Оболонь під ударом спеки: які райони Києва нагріваються найбільше
1 липня, 11:30
Дорогу на вул. Милославській збудували у 1989 році. Капремонт проводитимуть уперше з моменту відкриття
У Києві розпочато капремонт вул. Милославської, обмеження руху триватимуть близько року
1 липня, 08:55
У лісових масивах Чорнобильської зони тривають пожежі
1 липня у Києві очікується високий рівень пожежної небезпеки
30 червня, 17:14
Нардепи подали символічний законопроєкт до Дня Конституції
Київ перерізає телеміст із Москвою. Керівництво Верховної Ради пропонує несподівану ініціативу
28 червня, 14:53
Святкові заходи, концерти та благодійні виступи пройдуть також у кожному районі столиці
Виставки, екскурсії та концерти: як Київ святкуватиме 30-річчя Конституції України
26 червня, 10:57

Новини

Над Києвом після дощу з'явилася подвійна веселка (фото)
Над Києвом після дощу з'явилася подвійна веселка (фото)
У Києві для поливу дерев встановлено понад 6 тис. спеціальних мішків: як це працює
У Києві для поливу дерев встановлено понад 6 тис. спеціальних мішків: як це працює
У Києві та низці областей вдруге оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей вдруге оголошено повітряну тривогу
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
На Броварщині горіло пшеничне поле: рятувальники гасили вогонь майже годину
На Броварщині горіло пшеничне поле: рятувальники гасили вогонь майже годину
У Києві вчителька отримала штраф через російськомовний мультфільм на уроці
У Києві вчителька отримала штраф через російськомовний мультфільм на уроці

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 липня 2026
110K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
80K
Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото
75K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
75K
У Канаді рибалки впіймали найбільшого у світі білого осетра

Новини

The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
Сьогодні, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
Вчора, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
Вчора, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua