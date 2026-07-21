У Києві для поливу дерев встановлено понад 6 тис. спеціальних мішків: як це працює

Така система поливу дозволяє мінімізувати втрату вологи через випаровування та поверхневий стік

Використання мішків для поливу спрямоване насамперед на підтримку молодих дерев під час літньої спеки

У столиці для догляду за зеленими насадженнями продовжують застосовувати мішки для повільного (крапельного) поливу дерев. За перше півріччя 2026 року у місті встановили 6 303 такі системи на 139 локаціях. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА, інформує «Главком».

Найбільшу кількість мішків облаштували в Голосіївському районі фото: пресслужба КМДА

Найбільшу кількість мішків облаштували в Голосіївському районі – 1 512 одиниць. За даними КО «Київзеленбуд», використання цих систем насамперед спрямоване на підтримку молодих дерев під час літньої спеки для їхньої кращої приживаності.

У чому особливість технології

Спеціальні мішки закріплюються біля стовбура та забезпечують рівномірне надходження води безпосередньо до кореневої системи протягом кількох годин.

Кількість мішків для поливу у місті планують збільшувати й надалі фото: пресслужба КМДА

Основні переваги системи:

Економія води: за даними профільних досліджень, крапельний полив дозволяє скоротити витрати води на 20–50% порівняно із традиційним поверхневим поливом з автоцистерн.

Збереження вологи: мінімізується випаровування та поверхневий стік води.

Оптимізація ресурсів: зменшується потреба у частих виїздах спецтехніки комунальних служб.

У профільній службі зазначають, що кількість таких поливальних систем у місті планують збільшувати й надалі.

Нагадаємо, у партерній частині столичного парку «Перемога» з’явилися унікальні квітучі дерева. Три велетенські конструкції, оздоблені яскравими сурфініями, створили київські зеленбудівці як сучасний елемент вертикального озеленення. Нові квіткові арт-об’єкти вже стали окрасою однієї з найулюбленіших локацій відпочинку киян, привертаючи увагу відвідувачів яскравими літніми барвами.

До слова, комунальна корпорація «Київавтодор» безпідставно виплатила підрядникам 76 млн грн за висадку екзотичних зелених насаджень замість ремонту аварійної інфраструктури міста. Результати аудиту загрожують посадовцям кримінальними справами. Під час перевірки дорожньої корпорації було виявлено численні серйозні порушення, які вже стали підставою для правоохоронних органів. Зокрема, майже всі підрядники вирішили незаконно «компенсувати» витрати на логістику (перевезення та доставку матеріалів), хоча за умовами тендерів мали робити це за власний рахунок.