Ціни на мед в Україні падають

Ціни падають через надлишок врожаю та штучне здешевлення

Поточний сезон виявився досить вдалим для українських бджолярів за обсягами збору, хоча результати різняться залежно від рослин. Про це пише «Главком» із посиланням на Agro Times.

Збір акацієвого меду показав середні результати, гречаного виявилося зовсім мало, а от липа та соняшник дали відмінний урожай. За даними голови ради директорів «Пасіка 21» Сергія Шароніна, закупівельні ціни на акацієвий мед знизилися через гарний збір у сусідній Румунії, а вартість соняшникового меду пішла вниз одразу після прогнозів високого врожаю в Україні.

При цьому за кордоном український мед цінний як ніколи. За даними Українського клубу аграрного бізнесу, за перші сім місяців 2026 року Україна продала за межі країни майже 19 тис/ тонн меду на суму близько $66 млн. Середня ціна продажу за кордон зросла з $2,5 за кілограм минулого року до $3,5 цьогоріч, а головним покупцем залишається Німеччина, за якою йдуть Франція, Бельгія, Польща та Іспанія.

Проте всередині країни пасічники змушені продавати мед за заниженими цінами через цілу низку проблем. Головними причинами стали очікуване швидке вичерпання пільгових квот на ввезення до ЄС та складне фінансове становище самих бджолярів. Після збиткового минулого року багатьом господарствам терміново потрібні гроші, щоб розплатитися з боргами, закупити цукор і ліки для бджіл на зиму та віддати кредити.

До того ж дрібні пасіки часто продають залишки знайомим із мінімальною націнкою, що збиває загальні ціни на ринку і дозволяє великим покупцям та експортерам ще більше занижувати закупівельну вартість.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через тривалу спеку та дефіцит вологи врожай картоплі в Україні цього року може скоротитися приблизно на 30%. За прогнозом директора Інституту картоплярства НААН Миколи Фурдиги, нинішнє сезонне здешевлення картоплі є тимчасовим, а вже наприкінці жовтня – на початку листопада ціни можуть зрости приблизно на 30% через нижчу врожайність і скорочення пропозиції на ринку.

До слова, Україна розпочинає новий сезон із високими початковими запасами кукурудзи старого врожаю на рівні 2,25 млн т (проти 0,84 млн т торік) та збільшенням виробництва до 31,8 млн т. Зупинка експорту з чорноморських портів з 22 липня веде до подальшого накопичення запасів та створює невизначеність у першій половині сезону.