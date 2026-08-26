Російська блокада портів поставила під загрозу посівну в Україні

Аграрії можуть не засіяти близько 20% площ, а світовий ринок – недоотримати 12 млн тонн українського зерна

Російські атаки на українські порти та блокування морського експорту можуть позначитися на посівній кампанії 2027 року. Через проблеми з продажем нинішнього врожаю аграріям може забракнути грошей на насіння, добрива, пальне та проведення весняних робіт. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Через труднощі з експортом зерна українські аграрії отримують менше коштів від продажу врожаю. Ці гроші необхідні для підготовки до наступного сезону, зокрема для закупівлі насіння, добрив, пального та інших ресурсів.

Якщо ситуація з морським експортом не покращиться, частина фермерів може не мати достатнього фінансування для проведення весняних робіт. У результаті посівні площі у 2027 році можуть суттєво скоротитися, що безпосередньо позначиться на обсягах наступного врожаю.

Повністю компенсувати втрату морського маршруту іншими способами Україна не може. Потужностей залізничних, автомобільних і дунайських маршрутів недостатньо, щоб замінити чорноморські порти та забезпечити вивезення всього обсягу аграрної продукції.

Генеральний директор Kernel Євгеній Осипов попередив, що за відсутності рішення для експорту Україна може не засіяти близько п'ятої частини площ.

«Головне питання: що ми будемо робити навесні наступного посівного сезону... Якщо не буде рішення для експорту, я вважаю, що Україна скоротить виробництво і не сіятиме приблизно на 20% площ. Це означає, що 12 мільйонів тонн продовольчого зерна не буде вироблено», – заявив Осипов.

Наслідки проблем з українським експортом можуть відчути й світові продовольчі ринки. Україна залишається одним із ключових постачальників зерна, а країни Близького Сходу, Північної Африки та Азії значною мірою залежать від поставок із Чорноморського регіону.

На тлі перебоїв із постачанням також зростають ціни на пшеницю. Якщо обмеження експорту затягнуться, а українські аграрії не зможуть профінансувати посівну кампанію 2027 року, скорочення виробництва може призвести до подальшого подорожчання продовольства.

Таким чином, наслідки російської блокади можуть вийти за межі проблем із поточним експортом. Скорочення доходів українських фермерів створює ризики для фінансування наступної посівної кампанії, а зменшення посівних площ може призвести до втрати близько 12 млн тонн продовольчого зерна.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна різко скоротила експорт зерна через російські атаки на судноплавство в Чорному морі, посуху на Дунаї та недовіру з боку сусідів по Європейському Союзу.

За перші дев'ять днів серпня з України вивезли лише 463 тис. тонн зерна – приблизно третину від звичайного обсягу. Про це заявив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. Зазвичай Україна відправляє морем понад 90% свого аграрного експорту, однак саме цей маршрут найбільше постраждав від російських атак.