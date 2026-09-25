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В Україні зросли ціни на волоський горіх

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні зросли ціни на волоський горіх
В Україні ціни на волоський горіх зросли приблизно вдвічі
фото з відкритих джерел

Подорожчання пов’язане зі скороченням урожаю минулого сезону 

В Україні вартість волоського горіха зросла приблизно вдвічі – із 200 до 400 грн/кг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на EastFruit.

Стрибок цін спричинений скороченням торішнього врожаю, а також втратами через весняні заморозки цього року.

Попри суттєве подорожчання сировини, фермерам поки вдається утримувати стабільні ціни на продукцію переробки за рахунок раніше сформованих запасів. Зокрема, пляшка горіхової олії холодного віджиму об’ємом 250 мл наразі коштує у виробників близько 300 грн.

Як відомо, середня ціна сала в Україні у серпні 2026 року становила 212,05 грн за кілограм, що на 27,02 грн, або 14,6% більше, ніж у серпні 2025 року. Водночас лише за місяць продукт подорожчав на 1,13 грн. Станом на 21 вересня у магазинах кілограм домашнього сала коштує від 259 до 359 грн. 

Нагадаємо, у вересні ціни на різні види м’яса в Україні змінювалися по-різному. Найбільше подорожчало стегно «Наша Ряба» – на 58,69 грн за кг, до 212,14 грн, а філе цього виробника додало 55,02 грн і коштувало 271,90 грн за кг. Водночас яловичий гуляш подешевшав на 56,87 грн за кг – до 437,63 грн.

До слова, закупівельна ціна молока-сировини в Україні на початку вересня зросла й до кінця року може сягнути 17-17,50 грн за кілограм без ПДВ. 

За офіційною статистикою, у січні-серпні 2026 року продукти харчування в Україні загалом подорожчали на 3%. Найбільше серед основних продовольчих категорій зросли ціни на хліб і хлібопродукти – на 12,6%, окремо хліб додав 10,3%. Макаронні вироби подорожчали на 7,9%, риба та продукти з риби – на 13,1%.

Теги: продукти ціни

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