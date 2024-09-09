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В Україні введуть додаткові обмеження на карткові перекази? Заява Нацбанку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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В Україні введуть додаткові обмеження на карткові перекази? Заява Нацбанку
Раніше в мережі з'явилася інформація про те, що клієнтам банків, в яких обороти будуть вищими від зазначеної суми їхнього доходу, блокуватимуть рахунки
фото: Facebook/НБУ

Банки, платіжні та фінансові установи здійснюватимуть перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства

Національний банк спростував введення нових обмежень на карткові перекази, а саме лімітів у розмірі доходу клієнта, вказаного в анкеті. Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

«Національний банк України наразі не планує встановлювати будь-які додаткові обмеження за рахунками банківських клієнтів. Банки, платіжні та фінансові установи продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу та вимог НБУ», – йдеться у повідомленні.

Як зазначає Нацбанк, низка ЗМІ та Telegram-канали поширили неправдиву інформацію про те, що регулятор нібито «хоче встановити ліміти, що дорівнюватимуть доходу клієнтів банків і якщо обороти будуть вищими від зазначеної суми доходу, то рахунки блокуватимуть». 

«Ця інформація не відповідає дійсності», – наголошує пресслужба.

Нагадаємо, Національний банк заявив, що інформація про те, що банки почали штрафувати своїх клієнтів за порушення фінансового моніторингу не відповідає дійсності.

Також упродовж наступного місяця в Україні розпочнуть створювати реєстр скомпрометованих банківських карток, а далі – реєстр неблагонадійних торговців. Це потрібно для боротьби з ухилянням від сплати податків.

Як відомо, починаючи з 29 серпня, юридичні особи та фізичні особи – підприємці більше не можуть отримати готівку за переказом без її попереднього зарахування на рахунок. Так, Нацбанк встановив обмеження під час переказу готівки без відкриття рахунку. Відтепер кошти, відправлені за допомогою такого переказу, спочатку повинні зараховуватися на поточний чи платіжний рахунок господарського суб’єкта, лише після цього вони можуть бути видані з цих рахунків готівкою.

До слова, Національний банк вважає, що введення нових податків або підвищення ставок за наявними можуть призвести до прискорення зростання цін в Україні.

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Теги: Національний банк НБУ гроші

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