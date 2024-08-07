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Підвищення податків. Мінфін погодився на деякі зміни

Ростислав Вонс
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Підвищення податків. Мінфін погодився на деякі зміни
Попередня дискусія між Радою підприємців та представниками влади щодо підвищення податків завершилася безрезультатно
фото з відкритих джерел

Міністерство фінансів продовжує вести дискусії з представниками бізнес-асоціацій із різних сфер економіки податкові зміни

Міністерство фінансів разом з представниками Нафтогазової асоціації України та «Укрнафти» дійшли згоди провести додаткових розрахунки для визначення розміру авансового внеску з податку на прибуток для платників, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі пальним. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

«Міністерство фінансів України продовжує відкритий і конструктивний діалог із представниками бізнес-асоціацій із різних сфер економіки щодо дизайну податкових змін на період дії воєнного стану», – зазначено в повідомленні.

Так, минулого тижня відбулися зустрічі з представниками Української ради бізнесу, Всеукраїнської аграрної ради, Українського клубу аграрного бізнесу, Американської торговельної палати в Україні, Європейської бізнес-асоціації,  ГО «Ювеліри України» та Союзу ювелірів України. Обговорення проходили за участю представників парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Також під час зустрічі обговорили можливість заміни 1%-го податку з обороту для бізнесу на ПДВ та зазначено, що всі ухвалені податкові зміни діятимуть лише на період дії воєнного стану.

Нагадаємо, Українська рада бізнесу опублікувала заяву в якій йдеться про те, що в урядовому законопроєкті № 11416 про підвищення ставок деяких податків і введення нових відсутні заходи боротьби з тіньовою економікою та заходи з підвищення ефективності роботи Державної податкової служби.

Раніше повідомлялося, що дискусія між Радою підприємців та представниками влади щодо підвищення податків завершилася безрезультатно.

Зокрема, Кабінет міністрів схвалив проєкт змін до державного бюджету на 2024 рік щодо збільшення фінансування сектору безпеки і оборони на 495,3 млрд грн, а також проєкт змін до Податкового кодексу щодо збільшення податкових надходжень на загальну суму 138,7 млрд грн. Як повідомлялося, новий законопроєкт, який пропонує внести зміни до Податкового кодексу, дозволять профінансувати додаткові військові видатки.

До слова, голова комітету Верховної Ради  з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв заявив, що питання підвищення податків стало справжнім випробуванням для монобільшості і може призвести до розколу всередині «Слуги народу».

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Теги: податки Укрнафта Мінфін

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