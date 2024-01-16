До Києва прибула спікер парламенту Латвії (відео)

Візит Дайги Мієріне свідчить про дружній альянс між країнами та парламентами

Сьогодні, 16 січня, до Києва із робочим візитом прибула спікерка парламенту Латвії Дайга Мієріня. Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України.

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«Рада зустріти та вітати з першим офіційним візитом в Україні спікерку Саейми Латвії Дайгу Мієріню! Цей візит ще більше зміцнить дружній альянс між нашим країнами та парламентами» – зазначила заступниця голови парламенту Олена Кондратюк.

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Нагадаємо, 11 січня Латвія оголосила про новий пакет допомоги Україні, який включатиме:

гаубиці;

боєприпаси;

протитанкову зброю;

гелікоптери;

дрони;

пристрої зв'язку;

екіпірування.

Також український президент Володимир Зеленський відвідав з офіційним візитом до столиці Латвії.