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«Нова пошта» попередила про фейкові вакансії від імені компанії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Нова пошта» попередила про фейкові вакансії від імені компанії
Шахраї незаконно використовують бренд, копіюють логотип
колаж: «Нова пошта»

Компанія пояснила, як розпізнати шахраїв

«Нова пошта» застерегла, що в мережі періодично з’являються фейкові вакансії від імені компанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Нової пошти».

Компанія наголосила, що такі оголошення не мають жодного стосунку ані до «Нової пошти», ані до інших компаній групи Nova. Зазначається, що шахраї незаконно використовують бренд і копіюють логотип, щоб змусити користувачів перейти за посиланнями.

Як розпізнати шахраїв:

  • Обіцяють «роботу за лайки» або «виплати щодня на карту». «Нова пошта» зауважила, що працевлаштовує виключно офіційно та виплачує заробітну плату відповідно до законодавства.
  • Перенаправляють у сторонні Telegram-боти. «Ми не збираємо дані через ботів. Актуальні вакансії публікуємо лише на офіційному сайті, на порталах work.ua та robota.ua», – йдеться у повідомленні.
  • Пропонують «вільний графік без зобов’язань». Компанія наголошує, що умови роботи та графік завжди обговорюються та фіксуються під час співбесіди.
  • Вимагають щось оплатити. «Працевлаштування в «Новій пошті» безкоштовне. Ми не беремо гроші за навчання, оформлення чи матеріали», – додається у повідомленні.
  • Запитують паролі, SMS-коди або банківські дані.

«Побачили підозріле оголошення? Не переходьте за посиланнями та зверніться на гарячу лінію за номером 0 800 500 609, щоб ми могли оперативно вжити заходів для блокування шахраїв», – підкреслила компанія.

Як повідомлялося, в Україні зафіксовано масштабну фішингову кібератаку: невідомі зловмисники масово розсилають громадянам електронні листи про нібито наявну заборгованість перед державою. Шахраї використовують символіку Податкової служби, щоб виманити гроші та конфіденційні дані.

До слова, шахраї почали використовувати нову схему обману українців, розсилаючи фейкові повідомлення про нібито необхідність сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху. Про це попередив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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Теги: робота шахрайство Нова пошта

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