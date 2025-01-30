Які пенсії отримують українці: статистика

Майже третина українських пенсіонерів отримують менше ніж 3 тис. грн

Середня пенсія в Україні наприкінці 2024 року становила менше, ніж 6 тис. грн. За рік виплата зросла на 7,5%. Про це повідомляє «Опендатабот».

5 789 грн або 132 євро становила середня пенсія в Україні на кінець 2024 року. Це на 7,5% більше, ніж у тому ж періоді 2023 року (5 385,25 грн). Водночас інфляція за 2024 рік, за даними НБУ, склала 12% — тож, фактично, звела нанівець це підвищення.

Які пенсії отримують українці фото: «Опендатабот»

Найвищі виплати традиційно у пенсіонерів в Києві – 8 017,65 грн. Це більш ніж на третину вище за середній показник по країні. Найменші виплати у Тернопільській області: 4 484,69 грн. Це на 23% менше за середнє значення.

Варто зазначити, що у двох регіонах України наприкінці 2024 року спостерігалося суттєве зниження пенсій. Так, у Рівненській області середня пенсія впала на 24% у порівнянні до кінця 2023 року (до 5 159,85 грн), а в Житомирській – на 10%.

Середня пенсія в Україні фото: «Опендатабот»

26% або 2,68 млн пенсіонерів отримують менше як 3 тис. грн. Середній розмір такої пенсії – 2 759,86 грн. Ще 1,26 млн осіб (12%) отримують пенсію понад 10 тис. грн, у середньому – 15 379,97 грн. Зауважимо, що саме таких пенсіонерів за три місяці поменшало найбільше: аж на 51,5 тис. осіб.

Близько 27% пенсіонерів продовжують працювати і наразі в середньому отримують 6 302,76 грн пенсії.

Нагадаємо, Мінсоцполітики розробило комплексну реформу пенсійного забезпечення. Запровадження накопичувальних пенсій не передбачатиме підвищення податків. Однак можна буде за власним бажанням сплачувати додатковий добровільний внесок.

До слова, деякі українці не можуть вийти на пенсію в 60 років через недостатній страховий стаж. Для тих, хто не набрав необхідного стажу, пенсія за віком у звичайному порядку не передбачена. Однак після досягнення 65 років такі громадяни мають право на отримання соціальної допомоги, відомої як вікова соціальна пенсія.