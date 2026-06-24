Канада оприлюднила фото нової військової допомоги Україні

До України вирушила чергова партія броньованих автомобілів Roshel Senator та військового обладнання

Канада продовжує зміцнювати обороноздатність України та передавати військову техніку для потреб Збройних сил. Канадська тренувальна місія UNIFIER оприлюднила світлини чергової партії допомоги, яка прямує українським військовим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соціальні мережі місії.

У повідомленні зазначається, що в межах операції UNIFIER Канада координує передачу Україні транспортних засобів, обладнання та іншого військового майна. Серед техніки, яку отримають українські військові, – броньовані автомобілі Roshel Senator.

«Канада в межах операції UNIFIER продовжує посилювати оборонні спроможності України, передаючи техніку та обладнання, зокрема броньовані Roshel Senator. Кожна передача підсилює готовність, взаємосумісність і здатність України утримувати боєздатні сили», – йдеться у повідомленні.

У місії наголосили, що кожна поставка допомагає підтримувати боєготовність української армії та забезпечує її необхідними ресурсами для виконання бойових завдань.

Roshel Senator є броньованим автомобілем канадського виробництва, який активно використовується українськими військовими під час війни з Росією. Такі машини застосовуються для перевезення особового складу, евакуації поранених, логістичних операцій та виконання завдань у районах підвищеної небезпеки.

Операція UNIFIER була започаткована Канадою ще у 2015 році для підтримки та підготовки українських військовослужбовців. Після початку повномасштабного вторгнення РФ масштаби військової допомоги суттєво зросли. Оттава регулярно передає Україні бронетехніку, боєприпаси, обладнання та проводить підготовку військових.

Нагадаємо, Велика Британія розпочала реалізацію проєкту Brakestop зі створення нової далекобійної зброї для України. До розробки залучені компанії MBDA, MGI Engineering та Rotron Aerospace. Очікується, що нові системи зможуть уражати цілі на відстані понад 500 км, а перші зразки можуть надійти на озброєння вже протягом року.