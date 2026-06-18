Україна визначила три інструменти, які мають стримати Росію

У Києві розраховують, що саме ці напрямки стануть головним результатом нового засідання у форматі «Рамштайн»

Україна розраховує отримати за підсумками чергового засідання Контактної групи з питань оборони у форматі «Рамштайн» один із найбільших пакетів військової допомоги за весь час повномасштабної війни. Загальний обсяг підтримки вже перевищує $4 млрд, однак остаточні підрахунки ще тривають. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра оборони України Михайла Федорова.

Обсяги допомоги можуть зрости

Підсумкова сума може зрости, оскільки окремі держави лише починають реалізовувати програми допомоги, про які було оголошено раніше. «Це може бути більше. Тому що деякі країни відкрили програми, які оголошували до цього. Ми не рахуємо всі ці оголошення до цього», – зазначив Федоров.

Ключові потреби України для стримування агресії

Водночас він назвав три головні пріоритети, які Україна вважає ключовими для стримування російської агресії. Перший напрямок – розвиток антибалістичних спроможностей та посилення систем протиповітряної оборони. Йдеться насамперед про захист українських міст від балістичних і крилатих ракет.

Другим пріоритетом є артилерія великої дальності, яка дозволяє уражати військові об’єкти противника далеко за лінією фронту. Третім напрямком залишаються безпілотники українського виробництва, які вже стали одним із ключових елементів сучасної війни.

«Це наші дрони. Дрони українського виробництва, які нам сьогодні допомагають зупиняти ворога, робити операції Middle strike, бити по території ворога», – наголосив Федоров.

За його словами, саме поєднання сучасної ППО, далекобійної артилерії та ударних безпілотників має забезпечити Україні можливість ефективно протидіяти російським атакам і посилити власні позиції на полі бою.

Нагадаємо, під час засідання у форматі «Рамштайн» міністр оборони Великої Британії Ден Джарвіс оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 852 млн фунтів стерлінгів. До нього увійдуть 150 тис. безпілотників українського виробництва, 350 ракет для систем ППО та сучасні радари. Фінансування пакета здійснюватиметься за рахунок заморожених російських активів.