Уряд розподілив кошти на підвищені зарплати освітянам і соцпрацівникам

Свириденко: регіони з бойовими діями отримають компенсацію до 80% видатків на зарплати

Кабінет міністрів розподілив 6,6 млрд грн між 24 обласними бюджетами для забезпечення виплати підвищених зарплат працівникам освітньої та соціальної сфер. Суму для кожного регіону розрахували індивідуально – залежно від потреби в додаткових коштах та спроможності місцевого бюджету покривати ці видатки самостійно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.

За словами очільниці уряду, ключовий принцип розподілу коштів – чим менші власні доходи має регіон, тим більшу частку витрат на підвищення зарплат компенсує державний бюджет. Такий підхід має підтримати фінансово слабші громади, які самостійно не можуть покрити зростання видатків на оплату праці бюджетників.

Для бюджетів територіальних громад та областей, де тривають або можливі бойові дії, держава компенсує 80% необхідних видатків на підвищення заробітних плат. Для решти місцевих бюджетів, чия фінансова спроможність є недостатньою, рівень державної підтримки становить від 50% до 80%.

Кошти підуть на оплату праці педагогічних і науково-педагогічних працівників, а також фахівців, які надають соціальні та реабілітаційні послуги. Подібний механізм фінансової підтримки регіонів уряд запровадив ще в лютому, коли вперше виділив додаткові дотації місцевим бюджетам саме на ці цілі.

Поточне фінансування пов'язане з масштабним підвищенням оплати праці педагогів, яке уряд проводить двома етапами: 30% з 1 січня та 20% з 1 вересня 2026 року. На ці потреби у Державному бюджеті на 2026 рік закладено рекордні 64,6 млрд грн, а місцеві громади додатково отримують підтримку через освітню субвенцію. Для порівняння: у липні 2025 року середня зарплата в галузі освіти становила близько 16 тис. грн, тож додаткове фінансування має суттєво наблизити виплати до нових окладів.

Окрім підвищення окладів, уряд зберіг систему щомісячних доплат за роботу в складних умовах: 2000 грн – базова доплата для всіх вчителів, 4000 грн – надбавка для тих, хто працює безпосередньо на прифронтових територіях. Для працівників із навантаженням понад одну ставку сума доплати збільшується пропорційно.

Нагадаємо, перший етап підвищення вже відбувся: з 1 січня 2026 року зарплати викладачів вишів зросли на 30%. У Міністерстві освіти і науки тоді наголошували, що це лише один з етапів реформи оплати праці освітян, а наступне підвищення заплановане саме на 1 вересня.