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Звільнено першого заступника директора НАБУ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Звільнено першого заступника директора НАБУ
Звільнено Гізо Углаву
фото з відкритих джерел

Службове розслідування встановило, що Гізо Углава вчинив низку дій та висловлювань негативного характеру, спрямованих проти працівника бюро, який подав службову записку про можливі факти витоку інформації

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос звільнив свого першого заступника Гізо Углаву за вчинення дисциплінарного проступку. Про це повідомило НАБУ.

«Директор НАБУ ухвалив рішення про застосування дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення до першого заступника директора Бюро за вчинення дисциплінарного проступку – порушення Присяги державного службовця, порушення правил етичної поведінки державних службовців, Закону України «Про державну службу», Кодексу етики працівника НАБУ», – йдеться в повідомленні.

Службове розслідування та надалі Дисциплінарна комісія НАБУ встановила, що перший заступник директора вчинив низку дій та висловлювань негативного характеру, спрямованих на персональну та професійну дискредитацію працівника бюро, який подав службову записку про можливі факти витоку інформації.

«Крім того, зазначені дії сформували у працівників НАБУ розуміння можливості настання негативних наслідків за викривальну діяльність, що є неприпустимим порушенням найвищих стандартів етики та доброчесності, якими мають керуватись в свої роботі працівники та вище керівництво НАБУ», – зазначають правоохорнці.

Нагадаємо, що у травні директор НАБУ усунув від виконання обов’язків свого першого заступника Гізо Углаву. У бюро повідомили, що таке рішення ухвалили через розслідування про злив даних.

За даними ЗМІ, злив відбувався консультанту Офісу Президента Юрію Голику. Зокрема, у вилученому в Голика телефоні детективи НАБУ нібито знайшли підтвердження того, що він одержував детальну інформацію про перебіг розслідування через бізнесмена Георгія Біркадзе. Наразі детективи ідентифікують тих, хто міг бути причетним до зливу інформації.

До слова, 15 серпня голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна заявила, що Углава не прийшов на поліграф, організований антикорупційним бюро. При цьому сам заступник директора НАБУ напередоні заявляв протилежне.

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Теги: НАБУ кадрові зміни

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