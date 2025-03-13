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Депутати «Європейської Солідарності» заблокували трибуну Київради

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Депутати «Європейської Солідарності» заблокували трибуну Київради
Трибуна Київради заблокована фракцією «ЄС», як і минулого разу
скриншот відео

Мер Києва Віталій Кличко оголосив перерву засідання, Володимир Бондаренко збирає погоджувальну раду

Депутати від фракції «Європейська Солідарність» 13 березня заблокували трибуну Київради під час засідання. Причиною стало провалене голосування за звернення до президента щодо утисків опозиції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відеотрансляцію засідання. 

Представники фракції наполягали на включенні цього питання до порядку денного, однак ініціатива не набрала достатню кількість голосів. Після цього мер Києва Віталій Кличко був змушений оголосити перерву. Секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко збирає погоджувальну раду.

Голова комітету Громадської Ради КМДА Дмитро Калько у коментарі Новини.Live заявив, що депутати фракції «Європейська Солідарність» заблокували трибуну через те, що Київська міська рада не хоче виконувати ультиматум Петра Порошенка. За його словами, забаганки фракції стають перепоною для викання законів Конституції Київради як представницьким органом територіальної громади. 

«На цю мить трибуна була заблокована фракцією «ЄС», як і минулого разу. На скільки я зрозумів, це трапилось через те, що Київська міська рада не хоче виконувати ультиматум Петра Порошенка, який полягає в декларативному звернення до Верховної Ради щодо не переслідувань політичних і таке інше. Тому маємо, на жаль, констатувати, що під час  воєнного стану політичні забаганки найбільшої фракції в Київській міській раді стають перепоною для виконання законів Конституції Київрадою як представницьким органом територіальної громади», – підкреслив Калько. 

Нагадаємо, 20 лютого, депутати Київради зібралися на чергове пленарне засідання, але змогли попрацювати лише пів години. Секретар Київради Володимир Бондаренко закрив засідання достроково, оскільки депутати від фракції «Європейська солідарність» заблокували трибуну.

Теги: Віталій Кличко Європейська солідарність Київ Київрада місцева влада влада відео Володимир Бондаренко

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