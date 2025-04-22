Суд продовжив відсторонення міського голови Ірпеня ще на два місяці

Олександр Маркушин під час судового засідання 3 лютого 2025 року

Маркушин додав, що адвокати вже готують апеляцію на це рішення суду

Печерський районний суд Києва продовжив відсторонення міського голови Ірпеня Олександра Маркушина від посади ще на два місяці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Олександра Маркушина у Facebook.

«Сьогоднішнє рішення про моє відсторонення продовжує ще на два місяці дерибан Ірпінської громади», – написав він.

Маркушин додав, що адвокати вже готують апеляцію на це рішення суду.

Нагадаємо, у січні Печерський суд Києва відправив міського голову Ірпеня під варту, а також відсторонив його від виконання обов'язків на час розслідування. У лютому Маркушина відправили під цілодобовий домашній арешт.

Справа Маркушина пов'язана із виїздом за кордон міського голови Ірпеня з 24 серпня по 30 серпня 2022 року. За даними правоохоронців, Маркушин нібито їхав в Італію не за допомогою військовим, а побачити свого двохрічного сина.

«Я виїхав за кордон на декілька днів після дозволу КОВА, повернувся, привіз два дрони та побачив сина. Обласна поліція роздивлялась цю справу два місяці і нічого не знайшла, а ДБР «намалювали» підозру за два дні. Вважаю, що справа проти мене заполітизована і замовна від моїх опонентів», – сказав Маркушин на засіданні.

За словами прокурора, Маркушин не надавав ніяких документів, що підтверджують волонтерську діяльність за кордоном. 24 січня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід міському голові Ірпеня Олександру Маркушину у вигляді тримання під вартою до 22 березня 2025 року з можливстю внесення застави у розмірі 30 млн грн.

Згодом секретарка міськради Анжела Макеєва почала виконувати обов'язки міського голови Ірпеня. За словами Маркушина, вона це зробила незаконно.

8 квітня Київський апеляційний суд скасував рішення про цілодобовий домашній арешт Олександру Маркушину. 18 квітня Маркушин заявив про скасування реєстрації виконувачки обов'язків голови Анжели Макеєвої. У Ірпінській міськраді стверджують, що ця інформація не відповідає дійсності.