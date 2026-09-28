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20 тонн граніту і бронзи. Меценат подарував громаді Білої Церкви Фонтан Сковороди

Благодійність
Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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20 тонн граніту і бронзи. Меценат подарував громаді Білої Церкви Фонтан Сковороди
В Україні відкрили унікальний Фонтан Сковороди, створений за ініціативи мецената Дениса Парамонова
фото: paramonovfund.com.ua

Фонтан Сковороди з бразильського граніту, створений за ініціативи Дениса Парамонова

В Україні з’явився унікальний Фонтан Сковороди – чотириметрову скульптурну композицію з 20-тонного блоку бразильського граніту та бронзи урочисто відкрили у Білій Церкві 26 вересня. Прототип арт об’єкта – малюнок самого мислителя. Скульптуру виготовив і подарував громаді Благодійний фонд Дениса Парамонова. Про це йдеться на сайті Фонду. 

На відкритті Фонтану Сковороди були присутні заступниця голови Київської обласної військової адміністрації Жанна Осипенко, виконувач обов’язків міського голови Білої Церкви Володимир Вовкотруб, меценат Денис Парамонов, український філософ і богослов Олександр Філоненко, а також представник Спілки істориків Білої Церкви Євген Чернецький.

Ідея створення Фонтану Сковороди належить засновнику Благодійного фонду – Денису Парамонову. Проєкт задумували до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди, яке відзначали у 2022 році, однак через повномасштабне вторгнення реалізацію композиції довелося відтермінувати.

«Історія цього фонтану розпочалася у 2021 році. Тоді ми звернулися до скульптора, Заслуженого скульптора України, Олександра Реви. Два роки ми проєктували фонтан, ще роки два ми його виготовляли в Дніпрі. Загалом у нас пішло на цей проєкт п'ять років спільної роботи благодійного фонду, скульптора, майстрів, міської громади. Творчість Григорія Сковороди давно знайшла відгук в моєму серці. Саме тому я систематично та стабільно підтримую низку ініціатив, повʼязаних з імʼя цього видатного українського філософа», – зазначив меценат Денис Парамонов. 

Центральний елемент скульптурної композиції – «зерно життя», що символізує філософську ідею Сковороди про джерело, з якого благодать однаково доступна кожному, незалежно від розміру «посудини», тобто людини, яка її приймає.

Конструкція має нетипове інженерне рішення: лише середня частина «зернини» важить 7,5 тонни, а вся ця маса утримується на одній точці, що є унікальним рішенням, яке потребувало нестандартних підходів до виконання. Для обробки гранітних елементів використовували спеціальний алмазний канат – вирізання зерна та основи тривало безперервно близько 30 годин. Автор роботи – заслужений художник України, скульптор Михайло Рева.

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«Надзвичайно приємно, що у воєнний час, у такі важкі часи, знаходяться люди, які втілюють те, що буде наповнювати, що буде притягувати до себе. Я впевнена, що цей фонтан, який має глибокий філософський зміст, стане окрасою міста. Я впевнена, що тут буде завжди багато дітей, батьків. Дякую вам, пане Денисе, що ви допомагаєте і освіті, і культурі, і медицині міста, що ви знаходите можливість реалізовувати мистецькі проєкти. Бо людям потрібно бачити красу, людям потрібно мати позитивні емоції в ці важкі часи», – заявила заступниця голови Київської обласної військової адміністрації Жанна Осипенко. 

Створення Фонтану Сковороди стало частиною проєкту «Культурний_код» Благодійного фонду Дениса Парамонова. Передаючи композицію громаді, Фонд планує зробити її частиною публічного простору Білої Церкви та місцем, пов’язаним із культурною і філософською спадщиною Григорія Сковороди, що стане ще одним туристичним магнітом.

«Я вважаю, що цей фонтан дійсно стане місцем, в якому, в першу чергу, будуть збиратися наші діти. Це місце стане тим джерелом перезавантаження для кожного, де ми отримуватимемо позитивні емоції від спілкування одні з одним, будемо дивитися там, як ростуть наші діти. Саме такі об'єкти допомагають нам трошки відволіктись від того будення, в якому ми з вами живемо. Хочу подякувати пану Денису Парамонову. Дякую вам за те, що ви робите. Я впевнений, що це не останній проєкт у нашій громаді», – підкреслив виконувач обов’язків міського голови Білої Церкви Володимир Вовкотруб. 

За словами філософа Олександра Філоненка, це диво, що цей фонтан, який створений у формі зернятка, «посаджений» саме в Білій Церкві. 

«Зараз всі українські міста шукають свого майбутнього. Це нелегке завдання, тому що ми знаємо, що всі міста не будуть такими, якими вони були перед війною. І тому дуже важливо, що символ нової України як зернятка «саджається» саме в Білій Церкві. І дуже важливо також, що чотири сосуди фонтану це ми з вами. І якість нашого життя залежить від того, що нас наповнює. Один сосуд – це сосуд мислення, наступний сосуд – сосуд мистецтва, інший сосуд – сосуд віри й четвертий – сосуд волі. Це чотири типи людей, які Україні сьогодні потрібні. Якщо місто сильне, то в ньому обовʼязково є люди волі, мислення, мистецтва, почуття і віри», – зазначив Олександр Філоненко. 

Подивитися на скульптурну композицію «Фонтан Сковороди» можна у відреконструйованому сквері в мікрорайоні «Піщаний». Благоустрій території реалізували також за участі Благодійного фонду Дениса Парамонова та його партнера – «Київського м’ясокомбінату».

Благодійний фонд Дениса Парамонова було засновано 30 липня 2020 року. З того часу Фондом реалізовано понад 100 проєктів і програм в історико-культурній, науково-освітній, медично-оздоровчій, правозахисній, соціальній, духовній, фізкультурно-спортивній сферах. У рамках програми «Здорові» Фонд забезпечив дороговартісним медичним обладнанням понад 800 лікарень. Багато уваги приділяється розвитку спорту.

Завдяки Благодійному фонду Дениса Парамонова майже тисяча дітей абсолютно безкоштовно може займатися боксом, футболом, веслуванням чи танцями. Також Фонд видав 6 книг загальним накладом 5000 екземплярів, що були безкоштовно надіслані бібліотекам Україні і за кордоном.   

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Теги: меценат благодійність Біла Церква

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