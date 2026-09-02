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Офіс генпрокурора розслідує збройний напад на співробітників СБУ: деталі справи (фото)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Офіс генпрокурора розслідує збройний напад на співробітників СБУ: деталі справи (фото)
Затримані належать до одного з підрозділів Сил оборони України
фото: соцмережі

Нападники намагалися перешкодити проведенню обшуку, а також заблокували автомобілями проїзд правоохоронців

Офіс генерального прокурора розпочав досудове розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівників правоохоронного органу після збройного нападу на співробітників СБУ. Про це повідомив Офіс генпрокурора, пише «Главком». 

Інцидент стався під час проведення невідкладних слідчих дій у межах провадження щодо терористичного акту, який, за даними правоохоронців, організувала ФСБ. Співробітники СБУ проводили обшук за однією з адрес для збору та фіксації доказів.

Під час слідчих дій група осіб здійснила збройний напад на оперативно-слідчу групу СБУ. Нападники намагалися перешкодити проведенню обшуку, а також заблокували автомобілями проїзд правоохоронців.

Для припинення нападу та забезпечення безпеки учасників слідчих дій до місця події залучили спецпідрозділ Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ. Під час припинення збройного спротиву правоохоронці застосували зброю.

Кадри з місця проведення спецоперації СБУ
Кадри з місця проведення спецоперації СБУ
фото: соцмережі

Унаслідок інциденту є поранені серед осіб, які чинили спротив. Нападників затримали. Під час першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що затримані належать до одного з підрозділів Сил оборони України. У них вилучили зброю та документи.

Водночас ЗМІ повідомляли про стрілянину, яка сталася в Києві на тлі зникнення заступника командира з бойової роботи «Російського добровольчого корпусу» Степана Каплунова. Вулицю Юрія Шумського в Дніпровському районі столиці перекрила поліція, а на місці працювали представники СБУ, ГУР та ДБР.

Журналісти повідомляли і про поранених, водночас офіційного підтвердження наразі немає: правоохоронці заявляли, що на місці тривала спеціальна поліцейська операція.

Офіс генпрокурора зазначає, що наразі встановлюються всі обставини події, роль кожного з її учасників та вирішується питання щодо остаточної правової кваліфікації їхніх дій. Досудове розслідування триває.

Служба безпеки України спільно з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України запобігла теракту, який Федеральна служба безпеки Росії готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху. 

За даними спецслужби, російський опозиціонер прибув до України з нагоди Дня Незалежності. Саме під час його перебування в Україні російська ФСБ планувала здійснити проти нього теракт. 

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Теги: Генпрокурор СБУ Київ кримінал

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