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Удар по Києву: ДСНС розкрила деталі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Удар по Києву: ДСНС розкрила деталі
Рятувальники ще працюють на місці удару у Києві
фото: ДСНС Києва

Рятувальники працюють у Голосіївському районі

Підрозділи ДСНС продовжують ліквідовувати наслідки російських ударів у столиці. Про це пише «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Станом на 06:00 вогнеборці працюють над приборканням пожежі у нежитловій будівлі в Голосіївському районі, що виникла внаслідок ранкової атаки.

Усі інші займання, спричинені ворожими обстрілами в різних районах міста від учорашнього дня, повністю ліквідовано. Інформація щодо потерпілих наразі уточнюється.

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Наслідки атаки на Київ
фото: ДСНС Києва

Раніше повідомлялося, що у Києві померла дворічна дівчинка, яка була поранена внаслідок падіння ворожого безпілотника на Оболоні. 

За словами міського голови Віталія Кличка, внаслідок ранкової атаки у Києві постраждали п’ятеро людей. Чотирьом із них медики надали допомогу на місці. Ще одну постраждалу – 18-річну дівчину – госпіталізували.

Нагадаємо, вранці 29 серпня російські війська атакували Київ безпілотниками. Наслідки атаки було зафіксовано одразу в кількох районах столиці.

У Святошинському районі внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа у квартирі на дев’ятому поверсі житлового будинку. Загоряння ліквідували. Також у районі було пошкоджено приватний будинок. У Голосіївському районі через падіння безпілотника спалахнула покрівля двоповерхової складської будівлі. На місці працювали екстрені служби.

У Подільському районі БпЛА впали на територію нежитлової забудови. Згодом міська влада повідомила про ще одне влучання безпілотника в нежитлову забудову району. На Оболоні ворожий БпЛА впав на відкритій території. Внаслідок цього було пошкоджено розташоване поруч приміщення кафе.

Внаслідок російської атаки у Бучанському районі Київської області загинули щонайменше 27 людей. Ще 42 людини отримали травми різного ступеня тяжкості, серед них – четверо дітей. Сімох постраждалих госпіталізували. Із зони надзвичайної ситуації евакуювали 381 людину, зокрема 59 дітей.

Теги: Київ ДСНС рятувальники пожежа

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