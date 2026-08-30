Удар по Києву: ДСНС розкрила деталі
Рятувальники працюють у Голосіївському районі
Підрозділи ДСНС продовжують ліквідовувати наслідки російських ударів у столиці. Про це пише «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.
Станом на 06:00 вогнеборці працюють над приборканням пожежі у нежитловій будівлі в Голосіївському районі, що виникла внаслідок ранкової атаки.
Усі інші займання, спричинені ворожими обстрілами в різних районах міста від учорашнього дня, повністю ліквідовано. Інформація щодо потерпілих наразі уточнюється.
Раніше повідомлялося, що у Києві померла дворічна дівчинка, яка була поранена внаслідок падіння ворожого безпілотника на Оболоні.
За словами міського голови Віталія Кличка, внаслідок ранкової атаки у Києві постраждали п’ятеро людей. Чотирьом із них медики надали допомогу на місці. Ще одну постраждалу – 18-річну дівчину – госпіталізували.
Нагадаємо, вранці 29 серпня російські війська атакували Київ безпілотниками. Наслідки атаки було зафіксовано одразу в кількох районах столиці.
У Святошинському районі внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа у квартирі на дев’ятому поверсі житлового будинку. Загоряння ліквідували. Також у районі було пошкоджено приватний будинок. У Голосіївському районі через падіння безпілотника спалахнула покрівля двоповерхової складської будівлі. На місці працювали екстрені служби.
У Подільському районі БпЛА впали на територію нежитлової забудови. Згодом міська влада повідомила про ще одне влучання безпілотника в нежитлову забудову району. На Оболоні ворожий БпЛА впав на відкритій території. Внаслідок цього було пошкоджено розташоване поруч приміщення кафе.
Внаслідок російської атаки у Бучанському районі Київської області загинули щонайменше 27 людей. Ще 42 людини отримали травми різного ступеня тяжкості, серед них – четверо дітей. Сімох постраждалих госпіталізували. Із зони надзвичайної ситуації евакуювали 381 людину, зокрема 59 дітей.
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