Росія знищила резервний склад видавництва BookChef і понад 100 тис. книжок

Це вже друга втрата для видавництва за останній час

Внаслідок нічного ракетного обстрілу постраждав резервний склад видавництва BookChef на базі логістичного партнера Denka Logistics. Вогонь повністю знищив понад 100 тис. примірників – це всі складські залишки та свіжі новинки з друкарень. Про це пише «Главком» із посиланням на заяву видавництва.

Це вже друга втрата для видавництва за останній час: раніше росіяни знищили їхній центральний склад, а тепер під удар потрапили останні резерви.

Що буде з передзамовленнями:

Видавництво змушене змінити терміни виконання всіх передзамовлень.

Зараз триває оцінка збитків. Дати відвантажень залежатимуть від запуску нових складів та повторного друку книжок.

Оновлену інформацію щодо нових накладів і додруків опублікують на офіційному сайті BookChef.

У видавництві закликали поширювати інформацію про черговий злочин РФ проти української культури та підтримати компанію, купуючи її книжки.

«Ми вистоїмо. І обов’язково надрукуємо ці книги знову», – наголосили у видавництві.

Нагадаємо, внаслідок чергової ворожої атаки на Київську область у ніч проти 5 серпня 2026 року загинули 17 людей, ще 44 особи отримали поранення. За словами президента Володимира Зеленського, основна ціль атаки – складські приміщення цивільних підприємств, також були удари по інфраструктурі, залізничній станції. Також постраждали об’єкти, не дотичні до війни: пивоварна компанія, склади будівельних матеріалів, цивільна логістика.

«Главком» писав, що внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 2 липня було зруйновано центральний склад логістичного партнера видавництва BookChef – Denka Logistics. Унаслідок цього втрачено більшість накладу видавництва – приблизно 800 тисяч книг.