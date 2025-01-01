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Ранкова атака російських дронів у Києві: рятувальники повідомили деталі (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Ранкова атака російських дронів у Києві: рятувальники повідомили деталі (фото)
фото: ДСНС України

У Києві внаслідок ранкової атаки пошкоджено адмінбудівлю, багатоповерхівку, гаражі, автомобілі та трамвайну інфраструктуру

Після ранкової атаки російських окупантів у Києві тривають пошуково-рятувальні роботи. Вже відомо про двох загиблих, шістьої поранених та чотирьох врятованих людей. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. 

  • рятувальники ліквідували масштабну пожежу – горіла покрівля адмінбудівлі площею 200 кв.м;
  • також локалізували загоряння у квартирах на 4-му та 5-му поверхах багатоквартирного будинку (площа 70 кв.м). Там часткове руйнування з 6-го по 4-й поверхи.

У Святошинському районі:

  • надзвичайники загасили вогонь у двох гаражах;
  • загалом є пошкодження багатоквартирного будинку, дев'яти автомобілів, трамваю й трамвайної колії.
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У Києві внаслідок ранкової атаки загинуло двоє людей, шестеро поранені, чотирьох врятували
фото: ДСНС України

Раніше повідомлялось, що серед постраждалих – дві вагітні жінки. 

Нагадаємо, в ніч проти 1 січня російські окупанти знову тероризували Україну та її населення. Зокрема, ворог запускав ударні БпЛА типу «Шахед». Так, цієї ночі окупанти запустили 111 дронів на Україну. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.  Російські війська в ніч проти 1 січня 2025 року атакував 111-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів. Атакував противник із напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ та Крим. В Повітряних силах зазначили, що ворог почав запускати дрони ще о пів на 9 годину вечора 31 грудня 2024 року.

Вибухи пролунали в Києві близько 7:00 ранку. У Київській області працювала ППО.

Внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння на даху одного з корпусів Національного банку України у Печерському районі. 

В Повітряних силах наголосили, що станом на 09:30 1 січня підтверджено збиття 63 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях.

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Теги: ДСНС Київ обстріл

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