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У Києві та області можуть змінити режим комендантської години

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Києві та області можуть змінити режим комендантської години
Калашник зазначив, що безпека людей – найголовніший пріоритет
фото: Микола Калашник/Telegram

Микола Калашник провів нараду з командою Укрзалізниці на чолі з Олександром Перцовським, КМВА, військовим командуванням для обговорення важливих питань 

Уряд спільно з військовими та Укрзалізницею напрацьовує рішення для забезпечення роботи транспорту та логістики в умовах тривалих повітряних тривог. Про це повідомив Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник, передає «Главком».

Серед ключових ініціатив – можлива зміна режиму комендантської години в Києві та Київській області.

«Окремо працюємо над диференційованою системою оповіщення залежно від типу загрози та зміною режиму комендантської години в Києві й області. Це необхідно для логістики, пересування людей і роботи економіки», – зазначив Микола Калашник.

Під час оперативної наради з очільником Укрзалізниці Олександром Перцовським, КМВА та військовим командуванням також було обговорено заходи безпеки та оптимізацію залізничного сполучення. За словами міністра, головним пріоритетом залишається безпека пасажирів при збереженні стабільного руху поїздів.

«Опрацьовуємо питання цілодобової роботи вокзалів, розосередження поїздів і пасажирів, уникнення одночасного прибуття на суміжні платформи, скорочення часу посадки та висадки, зокрема завдяки спрощенню контролю в разі підвищеної загрози, та інші», – повідомив Калашник.

Сформовані пропозиції представлять за ініціативою премʼєр-міністра Сергія Корецького. Усі остаточні рішення ухвалюватимуться виключно після погодження з військовим командуванням.

Нагадаємо, що російська атака 30 серпня спричинила пошкодження та руйнування й на інших об’єктах Київщини та столиці. Зокрема, у центрі Києва уламки збитих російських ударних безпілотників типу «Шахед» упали на території житлового комплексу.

Крім того, у Фастівському та Вишгородському районах Київської області через влучання та падіння уламків російських безпілотників виникли пожежі.

Теги: Київ Микола Калашник комендантська година

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