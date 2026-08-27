Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Російський дрон знищив 115-річну церкву на Чернігівщині

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Російський дрон знищив 115-річну церкву на Чернігівщині
Згарище на місці Свято-Миколаївського храму в селі Гірськ Сновської громади
фото: Чернігівська єпархія УПЦ (МП)

Дерев'яна церква у селі Гірськ пережила радянські гоніння та Другу світову війну

Російські окупанти 26 серпня атакували дроном Сновську громаду Чернігівської області та знищили 115-річний Свято-Миколаївський храм у селі Гірськ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

«У Сновській громаді ворог «Молнією» влучив просто по церкві – будівля згоріла. В іншому селі атакував приміщення підприємства, що не працює», – повідомив Чаус.

За інформацією Чернігівської єпархії УПЦ (МП), знищеним храмом виявилася Свято-Миколаївська церква у селі Гірськ, якій було 115 років. Будівництво дерев'яного двокупольного храму тривало у 1908-1911 роках. Його ініціював майбутній священномученик Феоктист Смельницький. Церкву планували присвятити святителю Миколаю Чудотворцю та святителю Феодосію Чернігівському.

У 1930-х роках радянська влада перетворила храм на школу та клуб. Під час Другої світової війни богослужіння у ньому відновилися і відтоді не припинялися.

У 1960-х роках місцеві жителі не дозволили закрити церкву, а згодом до неї приходили віряни з 11 навколишніх сіл.

Нагадаємо, 26 серпня російські війська також атакували енергетичний об'єкт на Чернігівщині. Унаслідок удару без електропостачання залишилася частина населених пунктів області. Енергетики розпочали відновлювальні роботи після того, як це дозволила безпекова ситуація.

Читайте також:

Теги: Чернігівщина церква обстріл Московська церква в Україні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Яке релігійне свято відзначається 15 серпня 2026: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 15 серпня 2026: традиції та молитви
14 серпня, 22:00
Російський удар по Києву уночі 1 серпня забрав життя мирних жителів і зруйнував житлові будинки
Що насправді має бути у тривожній валізці. Поради тих, хто пережив прямий удар балістикою Інтерв'ю
2 серпня, 15:10
Горять житлові будинки на вулицях Патона та Виговського
Атака на Львів: спалахнули будинки, є постраждалі, змінено рух транспорту (фото)
30 липня, 06:12
У Полтавському районі через удар виникли пожежі в складських приміщеннях
Росія атакувала Полтавщину: загинула людина, пошкоджено термінал «Нової пошти»
30 липня, 07:00
У селі Скибин Броварського району частково зруйновано двоповерховий приватний житловий будинок
Атака на Київщину: у Броварському районі постраждали п'ятеро людей
30 липня, 07:59
Росія застосувала «Бандеролі» для удару по Харкову
Росія атакувала Харків дронами-ракетами «Бандероль»: є постраждалі
5 серпня, 11:32
Пожежа в Ізюмській громаді після атаки РФ
Росія атакувала Харківщину керованими авіаційними бомбами
19 серпня, 00:34
Почаївська лавра – православний чоловічий монастир у місті Почаєві Кременецького району Тернопільської області
Держава дала Почаївській лаврі 30 днів, щоб розірвати зв’язки з РПЦ
27 липня, 21:59
Вероніка Осінцева у лікарні після влучання в її будинок російської ракети 31 липня 2025 року
Рік після удару по будинку на Святошині: як живе киянка, яка вижила після падіння з дев'ятого поверху
31 липня, 17:27

Події в Україні

Тривожна новина для Херсона. Стали відомі наслідки удару по ТЕЦ
Тривожна новина для Херсона. Стали відомі наслідки удару по ТЕЦ
Росія атакувала торговий центр у Харкові, є загиблий та постраждалі
Росія атакувала торговий центр у Харкові, є загиблий та постраждалі
Поїзди «Укрзалізниці» затримуються до 17 годин через атаки РФ: список рейсів
Поїзди «Укрзалізниці» затримуються до 17 годин через атаки РФ: список рейсів
Колапс на вокзалі у Києві. Сотні людей годинами чекають на свої поїзди
Колапс на вокзалі у Києві. Сотні людей годинами чекають на свої поїзди
Російський дрон знищив 115-річну церкву на Чернігівщині
Російський дрон знищив 115-річну церкву на Чернігівщині
П'ять ракет влучили у «Запоріжсталь»
П'ять ракет влучили у «Запоріжсталь»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
364K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2026
86K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
67K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
44K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
43K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
25 серпня, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
25 серпня, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
25 серпня, 05:59
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
24 серпня, 17:05
Зеленський звернувся до українців у День Незалежності (відео)
24 серпня, 09:11

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua