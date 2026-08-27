Російський дрон знищив 115-річну церкву на Чернігівщині

Згарище на місці Свято-Миколаївського храму в селі Гірськ Сновської громади

Дерев'яна церква у селі Гірськ пережила радянські гоніння та Другу світову війну

Російські окупанти 26 серпня атакували дроном Сновську громаду Чернігівської області та знищили 115-річний Свято-Миколаївський храм у селі Гірськ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

«У Сновській громаді ворог «Молнією» влучив просто по церкві – будівля згоріла. В іншому селі атакував приміщення підприємства, що не працює», – повідомив Чаус.

За інформацією Чернігівської єпархії УПЦ (МП), знищеним храмом виявилася Свято-Миколаївська церква у селі Гірськ, якій було 115 років. Будівництво дерев'яного двокупольного храму тривало у 1908-1911 роках. Його ініціював майбутній священномученик Феоктист Смельницький. Церкву планували присвятити святителю Миколаю Чудотворцю та святителю Феодосію Чернігівському.

У 1930-х роках радянська влада перетворила храм на школу та клуб. Під час Другої світової війни богослужіння у ньому відновилися і відтоді не припинялися.

У 1960-х роках місцеві жителі не дозволили закрити церкву, а згодом до неї приходили віряни з 11 навколишніх сіл.

Нагадаємо, 26 серпня російські війська також атакували енергетичний об'єкт на Чернігівщині. Унаслідок удару без електропостачання залишилася частина населених пунктів області. Енергетики розпочали відновлювальні роботи після того, як це дозволила безпекова ситуація.