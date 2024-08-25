У Бєлгородській області РФ сильна пожежа після обстрілу
Внаслідок обстрілу були пошкоджені, зокрема, 10 домоволодінь, два комерційні об'єкти, лінії електропередачі, а також газопровід
У ніч проти 25 серпня на території Росії сталися серйозні інциденти, які спричинили значні пошкодження та жертви серед росіян. Росіяни почали скаржитися на перші вибухи о пів на четверту ночі. Внаслідок обстрілу тимчасово без газу залишилися населені пункти Рокитне, Бориспілля та Новоленінське.
🔥На болотах масштабна пожежа
Українські БпЛА трошки попрацювали у Батайську pic.twitter.com/btFJwvVRTg
Окупаційна влада традиційно звинувачує Україну в обстрілах, повідомляючи про загиблих та поранених.
Як повідомлялося, у Краснодарському краї РФ після атаки БпЛА горіла нафтобаза, яка максимально наближена до тимчасово окупованого Криму. У результаті чого було пошкоджено та згоріли три цистерни з нафтопродуктами, є постраждалі серед співробітників.
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