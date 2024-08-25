Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Бєлгородській області РФ сильна пожежа після обстрілу

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Бєлгородській області РФ сильна пожежа після обстрілу
Близько пів на четверту ночі з'явилися повідомлення про вибухи в районі села Ракитне
фото: скріншот

Внаслідок обстрілу були пошкоджені, зокрема, 10 домоволодінь, два комерційні об'єкти, лінії електропередачі, а також газопровід

У ніч проти 25 серпня на території Росії сталися серйозні інциденти, які спричинили значні пошкодження та жертви серед росіян. Росіяни почали скаржитися на перші вибухи о пів на четверту ночі. Внаслідок обстрілу тимчасово без газу залишилися населені пункти Рокитне, Бориспілля та Новоленінське.

Окупаційна влада традиційно звинувачує Україну в обстрілах, повідомляючи про загиблих та поранених.

Як повідомлялося, у Краснодарському краї РФ після атаки БпЛА горіла нафтобаза, яка максимально наближена до тимчасово окупованого Криму. У результаті чого було пошкоджено та згоріли три цистерни з нафтопродуктами, є постраждалі серед співробітників.

Читайте також: Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
Теги: пожежа Telegram

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уламки ворожого БпЛА впали на території одного з населених пунктів
Окупанти атакували дронами Київщину: влада повідомила про наслідки
27 липня, 10:19
У Курсьскій області працює ППО
У Росії повідомляють про масовану атаку безпілотників та роботу ППО
28 липня, 23:48
Пожежу вдалося ліквідувати о 07:00
У Харкові сталася пожежа в гуртожитку одного з вишів (фото)
29 липня, 09:40
Українські дрони регулярно атакують Росію
СБУ атакувала нафтобазу у РФ, «Укренерго» потішило новиною. Головне за 30 липня
30 липня, 21:00
Над нафтокомбінатом «Атлас» було видно чорний дим
Атака на нафтокомбінат «Атлас»: з'явилися супутникові знімки
4 серпня, 01:20
У Криму було чутно вибухи
У Криму спалахнула пожежа неподалік аеродрому: призупинено рух поїздів
6 серпня, 21:05
Після атаки БпЛА в одному з районів Воронезької області виникла пожежа
Вибухи у Воронезькій області, перемога «Динамо»: головне за ніч
14 серпня, 06:36
Воронезьку область атакують БпЛА: під ударом військовий аеродром
Воронезьку область атакують БпЛА: під ударом військовий аеродром
14 серпня, 01:45
27 серпня на 40 днів після смерті Ірини Фаріон у Львові пройде панахида
У Львові з'явиться меморіальна таблиця на честь Ірини Фаріон
23 серпня, 18:52

Соціум

В Ізраїлі проходять антиурядові протести
В Ізраїлі проходять антиурядові протести
У Бєлгородській області РФ сильна пожежа після обстрілу
У Бєлгородській області РФ сильна пожежа після обстрілу
Нідерланди вивісили український прапор на будівлі Міноборони
Нідерланди вивісили український прапор на будівлі Міноборони
Павла Дурова затримали у Франції – TF1
Павла Дурова затримали у Франції – TF1
Мер Нью-Йорка підняв український прапор на Мангеттені
Мер Нью-Йорка підняв український прапор на Мангеттені
Кадиров став на захист Онуфрія та Московської церкви в Україні
Кадиров став на захист Онуфрія та Московської церкви в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
Курська операція. Зеленський поаплодував Путіну і вигукнув «Браво!»
53K
Сирський пригадав пророцтво Шевченка до Дня Незалежності
43K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 серпня: ситуація на фронті
42K
З Днем Незалежності України 2024: привітання, вірші та листівки
40K
Українські спецслужби взялися за хасидів? Посол пояснив причину
14K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
Вчора, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
23 серпня, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua