На Київщині зафіксовано падіння уламків реактивного БпЛА

Голова Білгородської громади Антон Овсієнко заявив про цілодобовий терор з боку Росії

Київ та Київщину безперестанку тероризує ворог. Під удар знову потрапила Білогородська громада, про що повідомив її голова Антон Овсієнко, передає «Главком».

Вдень очільник громади заявив про влучання у складські приміщення мережі «Аврора» в селі Стоянка. «Інформації про загиблих чи постраждалих не надходило. Маємо надію, що ніхто не постраждав», – зазначив він.

За його словами, житлова інфраструктура та соціальні об’єкти тоді не постраждали, на місці одразу розпочали роботу всі відповідні служби для локалізації займання. Сільська рада розгорнула оперативний штаб для надання допомоги та фіксації звернень, а також забезпечення рятувальників водою та харчуванням. Через задимлення жителів Стоянки, Гореничів, Музичів та територій уздовж Житомирської траси закликали зачинити вікна й не виходити на вулицю без потреби.

«Сьогодні росія вкотре показала, що воює проти цивільної інфраструктури, бізнесу, робочих місць і звичайного життя людей. Але їм не вдасться. В українців не поменшає головного – витримки, взаємної підтримки й віри в Україну», – підкреслив Антон Овсієнко, подякувавши всім службам за роботу.

Вже у ніч на 1 вересня голова громади повідомив про ще одну локацію ураження. У Білогородці зафіксували падіння уламків реактивного БпЛА.

За попередніми даними, на цій локації також обійшлося без жертв і постраждалих. Зайнялися нежитлова забудова та трав’яний настил, до ліквідації залучили відповідні служби. Крім того, виявлено незначні пошкодження приватних будинків поруч – у частини мешканців вибито вікна, посічено фасади та паркани. Власникам пошкодженого майна надають роз'яснення щодо подальших дій та процедури отримання компенсацій.

Нагадаємо, російська окупаційна армія вже п'яту добу майже безперервно атакує Україну дронами, завдаючи ударів по цивільній та логістичній інфраструктурі столичного регіону. Зокрема, у селі Погреби на Київщині зафіксовано влучання у складські приміщення, що спричинило масштабну пожежу. За попередньою інформацією з мережі, удару зазнали саме складські приміщення мережі супермаркетів «АТБ». На оприлюднених очевидцями фото та відео видно густі клуби чорного диму, які піднімаються над районом.