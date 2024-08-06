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Аварія трамваю на Глибочицькій: «Київпастранс» назвав ймовірну причину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Аварія трамваю на Глибочицькій: «Київпастранс» назвав ймовірну причину
У результаті дорожньо-транспортної пригоди розбито близько 10  автівок
фото: Соцмережі

Перед випуском на лінію трамвай пройшов відповідний огляд

Трамвай, що спричинив аварійну ситуацію на вул. Глибочицькій, був у справному стані. Про це повідомляє пресслужба КП «Київпастранс».

Як зазначається, перед випуском на лінію трамвай пройшов відповідний огляд.  Причиною аварії в комунальному підприємстві назвали людський фактор, а саме – некоректні дії водія.

Як раніше повідомлялося, у Києві на вулиці Глибочицькій трамвай без водія на великій швидкості зʼїхав згори. У результаті дорожньо-транспортної пригоди розбито близько 10  автівок. Трамвай зупинився, врізавшись в інший трамвай, який рухався назустріч.

Також відомо, що на місці зіткнення трамваїв на вулиці Глибочицькій у Києві працюють усі відповідні служби. Причини ДТП встановлюються, є постраждалі.  Попередньо постраждали шестеро людей. Наразі їм надають медичну допомогу. Трамваї №№ 14,18 затримуються в напрямку проспекту Відрадного

Теги: громадський транспорт Київ аварія

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