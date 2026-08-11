На Київщині зафіксовано масовий мор риби: влада Борщагівки звернулася до жителів

Фахівці вже обстежують акваторію, відбирають проби води та встановлюють причини мору риби й джерело забруднення

У водоймах Софіївської Борщагівки зафіксовано масову загибель риби та ознаки забруднення води. Наразі пляма забруднення поширюється у напрямку водойм Петропавлівської Борщагівки. Про це повідомляє Борщагівська сільська рада, інформує «Главком».

До ліквідації надзвичайної ситуації невідкладно залучили профільні служби. Фахівці вже обстежують акваторію, відбирають проби води та встановлюють причини мору риби й джерело забруднення.

До отримання результатів експертизи та офіційних роз'яснень місцева влада закликає мешканців суворо дотримуватися безпекових обмежень.

Категорично заборонено:

Купатися у водоймах громади;

Виловлювати рибу, а також вживати її в їжу (як виловлену, так і загиблу);

Використовувати таку рибу для годування домашніх тварин;

Допускати дітей та домашніх улюбленців до води;

Наближатися до місць мору риби без нагальної потреби, торкатися її або самостійно прибирати.

У сільраді запевнили, що ситуація перебуває під контролем відповідних служб. Про причини забруднення та подальші рішення громаду повідомлять додатково.

Нагадаємо, екологічна катастрофа, спричинена ударами РФ по портовій інфраструктурі, набуває загрозливих масштабів. На узбережжі Одеси зафіксовано масову загибель чорноморських морських коників (Hippocampus guttulatus). Це явище екологи називають прямим доказом екоциду, який нищить унікальну екосистему регіону, а в окремих ділянках у районі 9–11 станцій Великого Фонтану концентрація загиблих особин сягає 35 одиниць на квадратний метр.

До слова, за рік після вибуху на Каховський ГЕС екосистема Чорного моря майже відновилася. Найбільшим ударом для моря була прісна вода, забруднена різними речовинами – як органічними, так і промисловими, що були вимиті з затоплених підприємств Херсонщини, складів з хімікатами. Тобто на море вплинули два шкідливі фактори водночас. Також почала відновлюватися популяція мідії. Водночас солоність води повернулася до норми приблизно за два місяці після підриву Каховської ГЕС.