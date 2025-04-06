Буданов привітав гравців в Ґо на турнірі, влаштованому для збору на оптоволоконні дрони

Благодійний турнір зі стратегічної гри в Ґо «Ханамі-2025» відбувся в Києві

Кирило Буданов привітав учасників турніру з Ґо, мета якого – збір на оптоволоконні дрони для бійців Сил безпеки і оборони. При цьому начальник Головного управління розвідки наголосив на важливості розвитку стратегічного мислення у сучасному світі.

«Тактика потрібна для того, аби виграти битву. Стратегія – аби перемогти у війні. У сучасному динамічному світі розвивати навички стратегічного мислення – надзвичайно важливо. Днями мав нагоду привітати організаторів та учасників благодійного турніру зі стратегічної гри в Ґо «Ханамі-2025», який відбувся в Києві.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов

«Мета змагань – збір на оптоволоконні дрони для бійців Сил безпеки і оборони України. Ця зброя зараз дуже ефективна і потрібна на полі бою, тож дякую кожному й кожній, хто продовжує допомагати нашим воїнам», – заявив Буданов.

Він нагадав, що Ґо виникла в Китаї тисячі років тому, і здавна її називають «грою полководців».

«Це справжня битва інтелекту, де потрібно продумувати власні ходи на багато кроків вперед, передбачати дії противника у відповідь та знаходити оптимальні рішення в найскладніших ситуаціях, що виникають під час поєдинку. Добре, що в Україні є інтерес до такої вправи для мозку серед молоді. Як давній поціновувач Ґо, стверджую – навички цієї гри можуть допомогти і в житті. Добре, що наші громадяни не припиняють підтримку нашої армії. Боротьба з російськими загарбниками та воєнними злочинцями потребує участі кожного з нас», – констатував начальник ГУР.