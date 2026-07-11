Місцеві жителі показали уламки боєприпасів, які розлетілися по приватних дворах

Мешканці Вишневого, чиї будинки постраждали внаслідок російської атаки 6 липня та подальшої масштабної детонації, знайшли у своїх дворах різні уламки, які прилетіли під час вибухів. Серед них зустрічаються і фрагменти гільз. Про це йдеться в репортажі «Главкома» «Чорнобиль – це квіточки, порівняно з цим». Мешканці Вишневого – про пережиту трагедію».

Місцевий житель Олег показав «Главкому» частину обгорілої металевої конструкції, яка впала на його подвір’я під час детонації. За його словами, навіть наступного дня після атаки у районі ще лунали вибухи.

Мешканець Вишневого Олег показав частину обгорілої металевої конструкції, яка прилетіла у його двір під час детонації фото: Єлизавета Жабська, glavcom.ua

Подружжя Тетяни Володимирівни та Миколи Олександровича також продемонструвало знахідки, які залишилися у дворі після вибухів. За словами місцевих мешканців, після евакуації вони повернулися додому лише для того, щоб забрати звідси залишки вцілілих речей.

Мешканці Вишневого показали знахідки у своєму дворі після масштабної детонації фото: Єлизавета Жабська, glavcom.ua

Ще один місцевий житель, ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС Василь Мишинський, показав журналістам фрагмент гільзи, що прилетів поблизу його будинку. Чоловік розповів, що після першої детонації родина змушена була тікати, а нині не має ані коштів, ані здоров’я, щоб відбудувати знищене житло.

Василь Мишинський показав частину гільзи, що прилетіла поблизу його дому фото: Єлизавета Жабська, glavcom.ua

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтвердив, що російський удар по Вишневому 6 липня припав по складу боєприпасів, що й стало причиною масштабних руйнувань і трагічних наслідків. Також глава держави повідомив про перші результати розслідування вибуху на складах у Вишневому. За його словами, вже встановлено посадовців, які всупереч закону та рішенням ставки допустили розміщення складів зі зброєю поруч із житловою забудовою.

Як повідомлялося, місто Вишневе, що на Київщині, 6 липня зазнало найбільших руйнувань житлового сектору за весь час повномасштабної війни. Після масованої ракетної атаки РФ тут розпочалася потужна детонація вибухонебезпечних предметів. Вогонь випалив цілі вулиці, дев’ятеро людей загинули, ще десятки дістали поранення.

Через загрозу повторної детонації з постраждалого району було евакуйовано понад 500 людей. 7 липня у Вишневому було оголошено днем жалоби.

До слова, Генштаб офіційно заявив: об'єкт у Вишневому, на якому після ракетного удару сталася детонація, не належить до сфери управління Збройних сил України.

«Главком» побував на місці трагедії у Вишневому на третій день після атаки і поспілкувався з місцевими мешканцями, які втратили дім, а дехто – рідних.