У Білій Церкві водій автівки збив жінку на зупинці

В місті Біла Церква на бульварі Олександрійському трапилася аварія за участю легковика

Водій автівки наїхав на 53-річну жінку, яка перебувала на зупинці

Правоохоронці розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди у Білій Церкві, яка сталася на зупинці громадського транспорту. Як повідомили у поліції, подія відбулась на Олександрійському бульварі, інформує «Главком».

Попередньо було встановлено, 44-річний водій автомобіля ВАЗ не дотримався безпечної швидкості, виїхав за межі проїжджої частини та врізався в бордюр, після чого легковик зіткнувся з маршруткою, яка стояла на зупинці і здійснювала посадку-висадку пасажирів.

Внаслідок ДТП потерпіла отримала травми та була госпіталізована фото: Національна поліція України

Надалі водій автівки наїхав на 53-річну жінку, яка перебувала на зупинці.

Внаслідок ДТП потерпіла отримала травми та була госпіталізована.

Слідчі розпочали за фактом аварії досудове розслідування.

Нагадаємо, на Обухівщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула шестирічна дитина. Трагедія сталася 3 серпня близько 10:28 у селі Землянка Кагарлицької територіальної громади. За попередніми даними правоохоронців, 22-річний керманич трактора із завантаженим причепом під час випередження не дотримався безпечного бокового інтервалу та наїхав на шестирічну велосипедистку, яка рухалася в попутному напрямку.

Також на Київщині поліція розслідує загибель 12-річного хлопчика, який врізався на двоколісному електротранспорті в металеву огорожу. Подія сталася 3 серпня близько 10:44 у селі Бушеве Рокитнянської громади Білоцерківського району. За попередньою інформацією правоохоронців, хлопчик не впорався з керуванням і в'їхав у металеву трубу огорожі одного з приватних домоволодінь.