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У Білій Церкві водій автівки збив жінку на зупинці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Білій Церкві водій автівки збив жінку на зупинці
В місті Біла Церква на бульварі Олександрійському трапилася аварія за участю легковика
фото: Національна поліція України

Водій автівки наїхав на 53-річну жінку, яка перебувала на зупинці

Правоохоронці розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди у Білій Церкві, яка сталася на зупинці громадського транспорту. Як повідомили у поліції, подія відбулась на Олександрійському бульварі, інформує «Главком».

Попередньо було встановлено, 44-річний водій автомобіля ВАЗ не дотримався безпечної швидкості, виїхав за межі проїжджої частини та врізався в бордюр, після чого легковик зіткнувся з маршруткою, яка стояла на зупинці і здійснювала посадку-висадку пасажирів. 

Внаслідок ДТП потерпіла отримала травми та була госпіталізована
Внаслідок ДТП потерпіла отримала травми та була госпіталізована
фото: Національна поліція України

Надалі водій автівки наїхав на 53-річну жінку, яка перебувала на зупинці.

Внаслідок ДТП потерпіла отримала травми та була госпіталізована. 

Слідчі розпочали за фактом аварії досудове розслідування.

Нагадаємо, на Обухівщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула шестирічна дитина. Трагедія сталася 3 серпня близько 10:28 у селі Землянка Кагарлицької територіальної громади. За попередніми даними правоохоронців, 22-річний керманич трактора із завантаженим причепом під час випередження не дотримався безпечного бокового інтервалу та наїхав на шестирічну велосипедистку, яка рухалася в попутному напрямку.

Також на Київщині поліція розслідує загибель 12-річного хлопчика, який врізався на двоколісному електротранспорті в металеву огорожу. Подія сталася 3 серпня близько 10:44 у селі Бушеве Рокитнянської громади Білоцерківського району. За попередньою інформацією правоохоронців, хлопчик не впорався з керуванням і в'їхав у металеву трубу огорожі одного з приватних домоволодінь.

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Теги: ДТП Київщина Біла Церква

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