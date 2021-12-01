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    Будівлю Ради затягло димом: протестувальники влаштували «фаєр-шоу» (відео)

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    На мітингу ФОПів палають фаєри - Будівлю Ради затягло димом: протестувальники влаштували «фаєр-шоу» (відео)
    На мітингу ФОПів палають фаєри
    фото: скріншот із відео

    На акції протесту ФОПів димова завіса

    Учасники акції протесту підприємців біля Верховної Ради України запалили фаєри та димові шашки. В результаті під вікнами парламенту стоїть димова завіса.

    Відео мітингу під Радою оприлюднив на своїй сторінці у Facebook фотокореспондент Ян Доброносов.

    Як відомо, сьогодні під стінами парламенту відбувається акція протесту ФОПів. На площі Конституції встановлена сцена. Люди стоять із плакатами на підтримку малого бізнесу. Мітингувальники також мають намір провести марш Хрещатиком. А закінчити «ходу» хочуть до 17:00, до анонсованого віче на Майдані, початок якого заплановано на 19:00.

    Через анонсовану акцію протесту на Майдані і виступ президента Володимира Зеленського з посланням до нардепів під стінами Верховної Ради правоохоронці посилили заходи безпеки і оточили будівлю парламенту.

    Нагадаємо, у середу, 1 грудня, на Майдані Незалежності в Києві відбудеться мирна акція протесту «ЗахисТИ Україну – зупини переворот».

    Організатори акції спрогнозували кількість людей, які прийдуть на Майдан 1 грудня.

    Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський закликав учасників планованих у Києві заходів дотримуватися правопорядку.

    1 грудня в центрі Києва обмежено руху транспорту на низці вулиць через проведення масових заходів.

    Поліція повідомила, що під час акцій протесту правоохоронці негайно реагуватимуть на порушення правопорядку та присікатимуть будь-які прояви протиправних дій, а винних осіб притягуватимуть до відповідальності.

    26 листопада під час пресмарафону президент України Володимир Зеленський заявив, що Рінат Ахметов разом зі своїм оточенням може готувати державний переворот в Україні.

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    Теги: Верховна Рада Київ переворот протести у Києві
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    Будівлю Ради затягло димом: протестувальники влаштували «фаєр-шоу» (відео)