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Ховав наркотики у лісосмузі: киянин постане перед судом за збут канабісу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Ховав наркотики у лісосмузі: киянин постане перед судом за збут канабісу
Затриманому загрожує від чотирьох до восьми років ув'язнення
фото: Національна поліція України

Під час перевірки документів у киянина вилучили 37 колб із канабісом

У Дніпровському районі столиці перед судом постане 28-річний місцевий мешканець, який збував канабіс через так звані «закладки». Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

Зловмисника викрили дільничні офіцери поліції ще на початку червня, коли той ховав наркотичні речовини у лісосмузі. Під час перевірки документів у киянина вилучили 37 колб із канабісом, а під час обшуку в його помешканні – електронні ваги та зіп-пакети для фасування «товару».

У киянина під час перевірки документів вилучили 37 колб із канабісом
У киянина під час перевірки документів вилучили 37 колб із канабісом
фото: Національна поліція України

Експертиза підтвердила, що вилучена речовина є наркотичним засобом канабіс. Слідчі встановили, що фігурант самостійно фасував наркотики та розкладав їх для замовників у визначених місцях.

Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів з метою збуту). Санкція статті передбачає від чотирьох до восьми років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали чоловіка, який налагодив канал постачання кокаїну до Києва з однієї з країн Європи. В рамках проведення другого етапу антинаркотичної спецоперації «Рубікон» оперативники управління боротьби з наркозлочинністю главку поліції Києва спільно з Департаментом боротьби з наркозлочинністю та слідчими Дарницького управління поліції викрили чоловіка, який налагодив канал постачання наркотиків до Києва з-за кордону. Правоохоронці встановили, що 35-річний киянин адміністрував закритий канал у месенджері, де пропонував на вибір різні психотропні та наркотичні речовини. Продаж здійснював особисто «з рук у руки», а розрахунок за «товар» приймав як у готівковій, так і в безготівковій формі – з використанням банківських карток та криптовалютних гаманців.

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Теги: Київ кримінал наркотики

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