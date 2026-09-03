Військовий з трофейним автоматом погрожував перехожому в Києві: деталі затримання

Подія сталася в гаражному кооперативі на проспекті Голосіївському

У Голосіївському районі Києва поліцейські затримали чоловіка, який із автоматичною зброєю в руках погрожував перехожому. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, інформує «Главком».

Подія сталася в гаражному кооперативі на проспекті Голосіївському. До правоохоронців звернувся місцевий мешканець і повідомив, що до нього підійшов невідомий із автоматом, зчинив конфлікт та почав погрожувати.

Вилучена правоохоронцями зброя фото: Національна поліція України

За викликом негайно виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група територіального підрозділу. На місці події правоохоронці затримали правопорушника. Ним виявився військовослужбовець, у якого вилучили трофейну зброю, привезену із зони бойових дій.

За словами затриманого, конфлікт і погрози виникли нібито через іноземну музику, яку слухав перехожий.

фото: Національна поліція України

Правопорушника передали співробітникам Державного бюро розслідувань для подальшого досудового розслідування.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Святошинському районі столиці сталася стрілянина, унаслідок якої дістав поранення чоловік. Наразі в місті триває спеціальна поліцейська операція для розшуку та затримання озброєного зловмисника. Наразі відомо про одного постраждалого, якому медики надають необхідну допомогу на місці події.