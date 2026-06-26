Рух проспектом Леоніда Каденюка буде обмежено до 3 липня (схема)

Ремонтні роботи виконуватимуть почергово та поетапно, щоб мінімізувати незручності для водіїв

Дорожники оновлюватимуть асфальтобетонне покриття проспекту

У столиці з 27 червня до 3 липня частково обмежать рух транспорту проспектом Леоніда Каденюка. На ділянці дороги проводитимуть ремонтні роботи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КК «Київавтодор».

Дорожники Дніпровського ШЕУ оновлюватимуть асфальтобетонне покриття проспекту. Ремонтні роботи виконуватимуть почергово та поетапно, щоб мінімізувати незручності для водіїв, проте рух транспорту на цей період буде частково обмежено.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та закликають киян заздалегідь враховувати обмеження під час планування своїх маршрутів.

Із 27 червня до 3 липня частково обмежуватимуть рух проспектом Леоніда Каденюка у Дніпровському районі (схема) інфографіка: «Київавтодор»

Нагадаємо, триває капітальний ремонт вулиці Міської, розпочатий у березні. На цій ділянці планують не лише оновити покриття, а й суттєво підвищити пропускну спроможність. Дорожники вже проклали понад 600 метрів нової дощової каналізації більшого діаметра. Наразі триває підготовка основи дороги під майбутнє асфальтування.

До слова, у Києві через підвищення температури повітря понад +28 °C діють тимчасові обмеження на рух вантажного транспорту. За рішенням «Київавтодору», заборона в’їзду та руху містом поширюється на великоваговий транспорт із фактичною масою понад 24 тонни або з навантаженням на вісь більше ніж 7 тонн. На автодорогах столиці встановлено відповідні дорожні знаки та інформаційні щити.