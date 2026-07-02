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Внаслідок обстрілу Києва на озерах Опечень стався витік нафтопродуктів (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Внаслідок обстрілу Києва на озерах Опечень стався витік нафтопродуктів (фото)
Пляма нафтопродуктів поширилася по поверхні Кирилівського озера після того, як забруднення потрапило у річку Сирець у місці її впадіння у водойму 
фото: Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА

Купання на озерах Кирилівському та Йорданському суворо заборонено

Унаслідок масованого нічного обстрілу столиці 2 липня в Оболонському районі зафіксовано екологічне ускладнення. На каскаді озер Опечень, зокрема на водоймах Кирилівське та Йорданське, стався масштабний витік нафтопродуктів. Про це повідомили у Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, інформує «Главком».

Пляма нафтопродуктів поширилася по поверхні Кирилівського озера після того, як забруднення потрапило у річку Сирець у місці її впадіння у водойму. Наразі на місці події тривають екстрені заходи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Комунальники оперативно відібрали проби води на річці Сирець, озері Кирилівському та у точці виходу води до річки Дніпро
Комунальники оперативно відібрали проби води на річці Сирець, озері Кирилівському та у точці виходу води до річки Дніпро
фото: Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА

Фахівці ДСНС уже встановили сорбуючі бонові загородження на гирлі озера Кирилівського, а також планують розгорнути додаткові бони на річці Сирець, щоб зупинити подальше розтікання паливно-мастильних матеріалів.  

Для оцінки масштабів екологічних збитків комунальники оперативно відібрали проби води на річці Сирець, озері Кирилівському та у точці виходу води до річки Дніпро. Результати цих лабораторних досліджень визначать подальший алгоритм очищення та відновлення екосистеми каскаду. Водночас КП «Плесо» офіційно звернулося до Державної екологічної інспекції Столичного округу для належної фіксації та документування факту забруднення довкілля.

Розтікання паливно-мастильних матеріалів на поверхні водойми на Оболоні
Розтікання паливно-мастильних матеріалів на поверхні водойми на Оболоні
фото: Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА

Киянам нагадують, що купання на озерах Кирилівському та Йорданському суворо заборонено. До повної нормалізації хімічного складу води мешканців столиці наполегливо закликають утриматися від наближення до цих водойм та уникати будь-якого контакту з водою. Ситуація перебуває під постійним контролем міських служб, моніторинг водних об'єктів триває.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Київ пережив одну з наймасованіших атак: ворог бив по житлових будинках та цивільній інфраструктурі дронами, балістичними й крилатими ракетами, а також гіперзвуковими «Цирконами». У столиці постраждали 28 локацій. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зауважив, що наразі підтверджено 11 загиблих та понад 30 поранених. 

Унаслідок масованого ракетно-дронового удару по столиці в ніч на 2 липня руйнувань зазнала енергетична інфраструктура міста. Через пошкодження об'єктів компанії ДТЕК частина мешканців Києва наразі знеструмлена. 

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Теги: Київ обстріл водойма

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