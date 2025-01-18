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СБУ викрила компанію, яка допомагала рашистам будувати ядерні лабораторії

Надія Карбунар
glavcom.ua
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СБУ викрила компанію, яка допомагала рашистам будувати ядерні лабораторії
Під час обшуків виявлено мобільні телефони, комп’ютерну техніку і документацію із доказами злочинної діяльності на користь РФ
фото: Служба безпеки України/Telegram

Щоб приховати міжнародні поставки, ділки спочатку відправляли товар підконтрольній компанії на Близькому Сході

Служба безпеки викрила на Дніпропетровщині підприємство, котре допомагає РФ будувати лабораторії, в яких ворог розробляє ядерну зброю. За даними слідства, до організації оборудки причетний власник української компанії-виробника будматеріалів. Про це інформує пресслужба СБУ.

Встановлено, що після початку повномасштабної війни представники заводу переправили до РФ масштабну партію готового профілю з нержавіючої сталі.

Окупанти використовували українську металопродукцію для облаштування службових приміщень російського інституту ядерних досліджень.

СБУ викрила компанію, яка допомагала рашистам будувати ядерні лабораторії фото 1

На його базі рашисти розробляють проєкти нових зразків ракетного озброєння з ядерним зарядом.

Щоб приховати міжнародні поставки, ділки спочатку відправляли товар підконтрольній компанії на Близькому Сході, а звідти здійснювали її реекспорт російським замовникам.

СБУ викрила компанію, яка допомагала рашистам будувати ядерні лабораторії фото 2

За даними слідства, фінансову звітність обох компаній вела головна бухгалтерка українського підприємства.

Під час обшуків за адресами компанії та в помешканнях фігурантів виявлено мобільні телефони, комп’ютерну техніку і документацію із доказами злочинної діяльності на користь РФ.

СБУ викрила компанію, яка допомагала рашистам будувати ядерні лабораторії фото 3

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили власнику підприємства-виробника і трьом його підлеглим про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

СБУ викрила компанію, яка допомагала рашистам будувати ядерні лабораторії фото 4

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Раніше правоохоронці ліквідували агентурний осередок спецслужб РФ, до складу якого входили співробітники «Укрзалізниці» та столичного метрополітену.

Також народному депутату України ІХ скликання було повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон та у підробці документів.

Крім того, працівники Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру судді Господарського суду Києва та колишньому вищому керівництву держави.

Нагадаємо,  антикорупційні органи повідомили про підозру колишньому держсекратарю МВС Олексію Тахтаю (на фото поряд з Аваковим). Його підозрюють у заволодінні мільйонними коштами та одержанні хабаря.  

Напередодні повідомлялося, що за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора народному депутату України VII-IX скликань Вадиму Новинському повідомлено про підозру у державній зраді та порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 161 КК України).  

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Теги: СБУ прокурор кордон озброєння рашисти ворог

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