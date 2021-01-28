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    Демонтаж будинку на Позняках: небезпечне місце перетворилось на прохідний двір (фото)

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    <span lang="UK">Паркан, яким було огороджено зруйнований будинок, повалений</span> - Демонтаж будинку на Позняках: небезпечне місце перетворилось на прохідний двір (фото)
    Паркан, яким було огороджено зруйнований будинок, повалений
    Фото: Главком

    Біля зруйнованого вибухом будинку, де проводяться демонтажні роботи, гуляють діти

    Демонтаж будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5 у Дарницькому районі Києва, де у червні стався вибух, проводиться з порушенням техніки безпеки.

    Про це «Главкому» повідомили місцеві мешканці.

    Паркан, яким було огороджено аварійно небезпечне місце, зруйновано. Територія з будівельними відходами не охороняється.

    Тепер на майданчику, де проходять демонтажні роботи, гуляють діти, вільно проходять дорослі.

    Нагадаємо, 21 червня 2020 року на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух  Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

    Рятувальники вилучили з-під завалів тіла п'яти загиблих.

    У середині грудня минулого року почався демонтаж будинку на Позняках.

    Будівельні відходи внаслідок демонтажу складуються на ділянці, розташованій на перетині вулиці Колекторної та проспекту Петра Григоренка. Спеціальна дробильна машина перероблятиме тверді побутові відходи, після чого сміття автоматично відсортовуватиметься на арматуру, землю і бетон.

    Більшу частину багатоповерхівки вже демонтували. Роботи проводяться за допомогою баштового крана, піднятого на необхідну висоту. 

    Як відомо, комунальники уклали угоду з ТОВ «Будівельна компанія «ЗЗБК №1» про демонтаж будинку вартістю 14,29 млн грн.

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    Теги: вибух Київ будинок небезпека
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