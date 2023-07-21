Головна Київ Новини
search button user button menu button

До Києва приїхав глава МЗС Гватемали (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
До Києва приїхав глава МЗС Гватемали (фото)
Чиновник уже встиг зустрітися із першим заступником глави МЗС України Еміне Джапаровою
фото: Еміне Джапарова/Facebook

Джапарова та Букаро обговорили підготовку третього саміту «Кримської платформи»

Сьогодні, 21 липня, із робочим візитом до Києва прибув міністр закордонних справ Гватемали Маріо Букаро. Чиновник уже встиг зустрітися із першим заступником глави МЗС України Еміне Джапаровою. Про це Джапарова повідомила у Twitter.

«Відбулася плідна зустріч із міністром закордонних справ Гватемали Маріо Букар. Сьогоднішній візит є яскравим свідченням унікального характеру відносин та дружби між Україною та Гватемалою», – заявила вона.

4 фото
На весь екран

Джапарова та Букаро обговорили підготовку третього саміту «Кримської платформи» та кроки щодо реалізації формули світу президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, Гватемала першою серед країн Латинської Америки погодилася приєднатися до створення спеціального трибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти України. 

Теги: міністр чиновник злочин Гватемала новости

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі
Стало відомо, хто може стати новим міністром оборони Британії
17 липня, 22:13
Резніков повідомив, коли відбудеться нове засідання у форматі «Рамштайн»
Резніков повідомив, коли відбудеться нове засідання у форматі «Рамштайн»
17 липня, 18:41
Генконсулом Росії у Сімферополі Олександр Ніколаєв був у 2003 – 2008 роках
Колишній консул Росії в Криму помер після нападу
13 липня, 08:02
Генсек вважає,  що цей саміт має наблизити Україну до НАТО
Столтенберг підтвердив участь Зеленського у саміті НАТО
10 липня, 15:45
Для керування та контролю за роботом-друкарем потрібна команда всього з трьох осіб
У Львові будують школу за допомогою 3D-принтера (відео)
2 липня, 18:59
Порушник написав фекаліями на машині нецензурні слова
Скільки в Україні коштує обмастити чужу машину фекаліями? Суд визначив ціну
29 червня, 11:26
Угорщина виступила із критикою позиції України
Петер Сійярто вигадав нову умову для євроінтеграції України
27 червня, 08:36
На командному пункті Шойгу заслухав доповідь щодо поточної обстановки на фронті
Повстання Пригожина: міноборони РФ уперше після бунту показало Шойгу (відео)
26 червня, 09:32
Ватажок «вагнерівців» Євген Пригожин
Пригожин оголосив військовий переворот у Росії: що відомо?
23 червня, 22:18

Новини

До Києва приїхав глава МЗС Гватемали (фото)
До Києва приїхав глава МЗС Гватемали (фото)
Правоохоронці проводять обшуки в «Київавтодорі»
Правоохоронці проводять обшуки в «Київавтодорі»
КМДА відмовилася від покупки годинників за п'ять мільйонів
КМДА відмовилася від покупки годинників за п'ять мільйонів
Кличко скликає позачергову сесію Київради: «Всі сили на Перемогу»
Кличко скликає позачергову сесію Київради: «Всі сили на Перемогу»
Як Київ допомагає захисникам. Кличко відповів Банковій
Як Київ допомагає захисникам. Кличко відповів Банковій
На Київщині масово зникне світло: графік
На Київщині масово зникне світло: графік

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Росіяни пошкодили консульство Китаю в Одесі: офіційний Пекін відреагував
22K
Новим міністром культури стане жінка? Нардеп Гончаренко поділився інсайдом
22K
В Україні була оголошена повітряна тривога
16K
Окупанти перетворили український пляж на величезну військову базу – Федоров
14K
Одещина: рашисти влучили по важливому об’єкту сімома ракетами
14K
У Росії затримано терориста Гіркіна

Новини

Дезертири з Росії можуть претендувати на статус біженця у Франції – ЗМІ
Сьогодні, 06:44
ЗСУ під щільним вогнем відбивають атаки на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:31
У низці регіонів – дощі та грози: прогноз погоди на 21 липня
Сьогодні, 06:04
Білий дім повідомив, коли Україна отримає винищувачі F-16
Сьогодні, 04:16
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:25
В Україні оголошувалася повітряна тривога через зліт російського винищувача
Вчора, 23:31

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту