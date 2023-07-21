До Києва приїхав глава МЗС Гватемали (фото)
Джапарова та Букаро обговорили підготовку третього саміту «Кримської платформи»
Сьогодні, 21 липня, із робочим візитом до Києва прибув міністр закордонних справ Гватемали Маріо Букаро. Чиновник уже встиг зустрітися із першим заступником глави МЗС України Еміне Джапаровою. Про це Джапарова повідомила у Twitter.
«Відбулася плідна зустріч із міністром закордонних справ Гватемали Маріо Букар. Сьогоднішній візит є яскравим свідченням унікального характеру відносин та дружби між Україною та Гватемалою», – заявила вона.
Джапарова та Букаро обговорили підготовку третього саміту «Кримської платформи» та кроки щодо реалізації формули світу президента Володимира Зеленського.
Нагадаємо, Гватемала першою серед країн Латинської Америки погодилася приєднатися до створення спеціального трибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти України.
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