ДТП біля «Палацу Україна»: за кермом BMW був винуватець смертельної аварії 2018 року

У вересні 2022 року суд виніс винуватцю смертельної аварії вирок у вигляді 4 років і 6 місяців позбавлення волі

Стали відомі нові подробиці автопригоди на вулиці Великій Васильківській у Києві, де 17 серпня зіткнулися два BMW й одна з автівок знесла літній майданчик закладу та перекинулася. Як повідомляє Oboz.ua з посиланням на власні джерела, за кермом одного з автомобілів перебував Кирило Островський – фігурант резонансної смертельної ДТП у 2018 році, інформує «Главком».

За даними поліції Києва, автопригода сталася близько 11:30. Унаслідок зіткнення обидва легковики вилетили на тротуар, знесли антипаркувальні стовпчики, дерева та дорожній знак, після чого протаранення зазнали будівля та тераса закладу. Унаслідок ДТП травмувався 36-річний водій, якого госпіталізували у задовільному стані.

Зазначається, що Кирило Островський 24 липня 2018 року за кермом позашляховика Hummer збив 10-річну дівчинку на пішохідному переході в Києві та намагався втекти з місця події. У вересні 2022 року суд виніс йому вирок у вигляді 4 років і 6 місяців позбавлення волі.

Водій Hиmmer Кирило Островський, який на автомобілі на смерть збив дитину фото: Інформатор

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини та механізм аварії.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Великій Васильківській поблизу станції метро «Палац Україна» сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів марки BMW. Офіціантка закладу розповіла про перші хвилини після зіткнення. Дівчина розповіла, що зайшла всередину приміщення буквально за кілька секунд до аварії. За її словами, вона побачила, як BMW кілька разів перекинувся та летів у скло, а вже потім помітила другу, ще сильніше пошкоджену автівку. У цей момент на терасі не було ні відвідувачів, ні персоналу.