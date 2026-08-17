Головна Київ Новини
search button user button menu button

ДТП біля «Палацу Україна»: за кермом BMW був винуватець смертельної аварії 2018 року

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
ДТП біля «Палацу Україна»: за кермом BMW був винуватець смертельної аварії 2018 року
Автіка в'їхала у літню терасу ресторану на вулиці Великій Васильківській 17 серпня 2026 року
фото: Національна поліція України

У вересні 2022 року суд виніс винуватцю смертельної аварії вирок у вигляді 4 років і 6 місяців позбавлення волі

Стали відомі нові подробиці автопригоди на вулиці Великій Васильківській у Києві, де 17 серпня зіткнулися два BMW й одна з автівок знесла літній майданчик закладу та перекинулася. Як повідомляє Oboz.ua з посиланням на власні джерела, за кермом одного з автомобілів перебував Кирило Островський – фігурант резонансної смертельної ДТП у 2018 році, інформує «Главком».

За даними поліції Києва, автопригода сталася близько 11:30. Унаслідок зіткнення обидва легковики вилетили на тротуар, знесли антипаркувальні стовпчики, дерева та дорожній знак, після чого протаранення зазнали будівля та тераса закладу. Унаслідок ДТП травмувався 36-річний водій, якого госпіталізували у задовільному стані.

Зазначається, що Кирило Островський 24 липня 2018 року за кермом позашляховика Hummer збив 10-річну дівчинку на пішохідному переході в Києві та намагався втекти з місця події. У вересні 2022 року суд виніс йому вирок у вигляді 4 років і 6 місяців позбавлення волі.

Водій Hиmmer Кирило Островський, який на автомобілі на смерть збив дитину
Водій Hиmmer Кирило Островський, який на автомобілі на смерть збив дитину
фото: Інформатор

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини та механізм аварії.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Великій Васильківській поблизу станції метро «Палац Україна» сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів марки BMW. Офіціантка закладу розповіла про перші хвилини після зіткнення. Дівчина розповіла, що зайшла всередину приміщення буквально за кілька секунд до аварії. За її словами, вона побачила, як BMW кілька разів перекинувся та летів у скло, а вже потім помітила другу, ще сильніше пошкоджену автівку. У цей момент на терасі не було ні відвідувачів, ні персоналу.

Читайте також:

Теги: ДТП Київ водій

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ткаченко очолював Київську міську військову адміністрацію з кінця 2024 до липня 2026 року
Кабмін визначився з новою посадою для ексочільника КМВА
22 липня, 22:40
Вночі Україна збила лише одну балістичну ракету з 27 через дефіцит Patriot
Вночі Україна збила лише одну балістичну ракету з 27 через дефіцит Patriot
1 серпня, 10:09
Єлизавета Глінська: «Росіяни. Я ненавиджу вас»
Зірка шоу «МастерШеф» розповіла, як з дітьми пережила нічну атаку на Київ
5 серпня, 14:08
Обрання запобіжного заходу водієві, який вчинив смертельну ДТП
Загибель 17-річного велосипедиста під Києвом: водія BMW взято під варту
21 липня, 09:25
Північний міст (до 2018 року – Московський) – пам'ятка архітектури та один із головних мостів через Дніпро у Києві
Рух Північним мостом 30 липня буде обмежено (схема)
29 липня, 14:47
Ситуація перебуває на контролі Державної екологічної інспекції Столичного округу
У Голосіївському районі стався витік аміаку після обстрілу: яка ситуація зараз
5 серпня, 12:06
Україна та Азербайджан домовилися про новий етап співпраці
Глава МЗС Азерйбайджану прибув до Києва
6 серпня, 12:31
Бійці підрозділу тактико-оперативного реагування затримали чоловіка, який погрожував перехожим ножем
У Києві нетверезий чоловік з ножем кидався на перехожих
12 серпня, 16:07
Для виставки зібрали архівні аудіозаписи степу - вітру, птахів, комах, ссавців та інших, а також робили нові
У Києві відбудеться виставка у темряві «Справжній степ»
14 серпня, 10:09

Новини

ДТП біля «Палацу Україна»: за кермом BMW був винуватець смертельної аварії 2018 року
ДТП біля «Палацу Україна»: за кермом BMW був винуватець смертельної аварії 2018 року
«Зайшла всередину за мить до удару»: офіціантка про ДТП біля «Палацу Україна» (відео)
«Зайшла всередину за мить до удару»: офіціантка про ДТП біля «Палацу Україна» (відео)
У Києві та області посилено контроль за вантажівками: через спеку діють обмеження
У Києві та області посилено контроль за вантажівками: через спеку діють обмеження
Університет Шевченка переплатив понад 3,2 млн грн за світло: прокуратура звернулася до суду
Університет Шевченка переплатив понад 3,2 млн грн за світло: прокуратура звернулася до суду
Перед судом постане киянин, який збував наркотики та влаштовував «тематичні вечірки»
Перед судом постане киянин, який збував наркотики та влаштовував «тематичні вечірки»
Де у Києві проходитимуть продуктові ярмарки 18-23 серпня (адреси)
Де у Києві проходитимуть продуктові ярмарки 18-23 серпня (адреси)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
362K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 серпня 2026
136K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
111K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
62K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував
60K
Машиніст київського метрополітену розкрив свою зарплату

Новини

У лікарні померли двоє працівників ПриватБанку, поранених внаслідок обстрілу філії
Сьогодні, 16:56
У словацькому заповіднику горить ліс: рятувальники приборкують вогонь
Сьогодні, 16:18
Горіховий Спас: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Вчора, 08:00
Горіховий Спас: що треба святити у церкві, заборони, прикмети, історія та традиції свята
Вчора, 06:50
Рік на посаді: скільки заробляє керівник «Енергоатома», призначений після «Міндічгейту»
15 серпня, 19:00
Премії більші за зарплати: скільки заробляє керівництво Адміністрації морських портів
15 серпня, 14:30

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua