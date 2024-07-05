«Хезболла» запустила по Ізраїлю 200 ракет

За оцінкою ізраїльських медіа, це найпотужніший ракетний обстріл Ізраїлю з боку «Хезболли»

У четвер ліванське угрупування «Хезболла» здійснило потужний ракетний удар та атаку безпілотниками по Ізраїлю і погрожувало вразити нові цілі у відповідь за ліквідацію одного зі своїх високопоставлених командувачів. Про це пише Reuters.

«Хезболла» заявила, що запустила понад 200 ракет і рій безпілотників по 10 ізраїльських військових об'єктах у відповідь на ліквідацію Ізраїлем командира угрупування Мохаммеда Насера. Насер є одним із найвищих командирів «Хезболли», якого Ізраїль ліквідував.

Ізраїльські військові заявили, що виявили близько 200 снарядів і понад 20 підозрілих повітряних цілей, які перетинали територію Ізраїлю з Лівану, деякі з них були перехоплені ізраїльськими засобами протиповітряної оборони і винищувачами.

The Times of Israel повідомляє, що під час масованого ракетного обстрілу з боку Хезболли загинув ізраїльський військовослужбовець. Загиблий – 38-річний майор запасу Ітай Галеа. Він був заступником командира роти та загинув під час обстрілу його військової бази, розташованої в районі контрольованих Ізраїлем Голанських висот.

Ізраїльська служба швидкої допомоги повідомила, що постраждалих серед цивільних немає. У ЦАХАЛ заявили, що внаслідок перехоплення безпілотників і падіння осколків виникли пожежі.

За оцінкою ізраїльських медіа, це найпотужніший ракетний обстріл Ізраїлю з боку «Хезболли» за час загострення ситуації в регіоні, який розпочався після атаки руху ХАМАС 7 жовтня 2023 року із сектора Газа на ізраїльську територію.

Нагадаємо, ізраїльські військові вдарили по південних районах Лівану, ліквідувавши одного з верховних командирів ісламського терористичного угруповання «Хезболла».

Як повідомлялося, Ізраїль планує розпочати військову операцію проти ліванського угруповання «Хезболла» третього чи четвертого тижня липня.

До слова, Ізраїль готовий застосувати воєнну силу проти Лівану, попри погрози Ірану, якщо угрупування «Хезболла» й далі обстрілюватиме ізраїльську територію. Про це заявив очільник міністерства закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац. За його словами, «режим, який погрожує знищенням, заслуговує на знищення».