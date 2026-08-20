У Борисполі автівка потрапила під обстріл, двоє пасажирів дивом вижили

На місці влучання працюють медики та рятувальники

У Борисполі під час масованої атаки, яка триває вже понад вісім годин, під ворожий обстріл потрапив цивільний автомобіль. Влучання чи вибухова хвиля наздогнали автівку безпосередньо під час руху містом. про це повідомляє «Щотижневик Вісті», інформує «Главком».

Унаслідок удару машина зазнала серйозних пошкоджень і залишилася стояти понівеченою посеред проїжджої частини. Двоє людей, які перебували в салоні, дивом вижили. Наразі їм надають першу медичну допомогу.

На місці влучання працюють рятувальники та медики фото: Щотижневик «вісті»

Жителів міста застерігають: під час ракетних обстрілів категорично заборонено перебувати на відкритій місцевості та в транспорті. Бойові частини ворожих ракет мають осколково-фугасний тип, що розроблений для максимального ураження живої сили, тож перебування на вулиці становить смертельну загрозу.

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ ракетами. Станом на ранок у Києві вже 11 загиблих. З них семеро людей загинули в Соломʼянському районі. Завтрашній день, 21 серпня, в Києві оголошений Днем жалоби. Мер столиці зазначив, що на цей час відомо про 12 загиблих у Києві.