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Сапери ДСНС ліквідовують бойову частину ракети в Києві (фото)

Катерина Іванова
glavcom.ua
Сапери ДСНС ліквідовують бойову частину ракети в Києві (фото)
Сапери ліквідовують частину ракети, яка не розірвалася
фото: ДСНС

Сапери ДСНС працюють на місцях вранішньої ворожої атаки

Піротехніки Мобільного рятувального центру ДСНС України ліквідовують наслідки обстрілу столиці у Святошинському районі. Було знайдено бойову частину ракети Х-101 та безпечно вилучено. Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Ліквідація бойової частини ракети Х-101, яка не розірвалася під час ранкового обстрілу.
Ліквідація бойової частини ракети Х-101, яка не розірвалася під час ранкового обстрілу.
фото: ДСНС
Сапери ДСНС ліквідовують бойову частину ракети в Києві (фото) фото 1
фото: ДСНС

За іншою адресою сапери вилучили уламки ракети, що не становили жодної загрози.

Як повідомляв начальник КМВА Сергій Попко, станом на 11:30 в Києві зросла кількість потерпілих внаслідок масованої ракетної атаки окупантів зросла до 22 осіб, з них 13 госпіталізовано.

Також після масованого обстрілу у соцмережах з'явився новий «символ незламності».

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Теги: міністр уламки ракет

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