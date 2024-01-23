Сапери ДСНС ліквідовують бойову частину ракети в Києві (фото)
Сапери ДСНС працюють на місцях вранішньої ворожої атаки
Піротехніки Мобільного рятувального центру ДСНС України ліквідовують наслідки обстрілу столиці у Святошинському районі. Було знайдено бойову частину ракети Х-101 та безпечно вилучено. Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.
За іншою адресою сапери вилучили уламки ракети, що не становили жодної загрози.
Як повідомляв начальник КМВА Сергій Попко, станом на 11:30 в Києві зросла кількість потерпілих внаслідок масованої ракетної атаки окупантів зросла до 22 осіб, з них 13 госпіталізовано.
Також після масованого обстрілу у соцмережах з'явився новий «символ незламності».
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