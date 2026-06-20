На Одещині у відкрите море віднесло 11-річну дівчинку

Дівчинку разом із надувним кругом сильниц вітер відніс від берега

Поблизу села Сичавка, що на Одещині, у відкрите море віднесло дівчинку 2015 року народження. Про це пише «Главком» із посиланням на ДСНС.

Дитина приїхала на відпочинок разом із прабабусею, проте через раптовий сильний порив вітру її разом із надувним кругом почало стрімко відносити від берега. Наразі масштабні пошуки неповнолітньої тривають.

До рятувальної операції оперативно залучили водолазів та фахівців аеророзвідки Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). «До пошуків залучені водолази та фахівці аеророзвідки ДСНС, а також психологи, які надають допомогу рідним дівчинки», – зазначають у відомстві.

Рятувальники вкотре закликають громадян суворо дотримуватися правил безпеки на воді та наголошують, що купання у заборонених і неперевірених місцях є прямою загрозою для життя.

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