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На Одещині у відкрите море віднесло 11-річну дівчинку

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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На Одещині у відкрите море віднесло 11-річну дівчинку
Дівчинку шукають водолази ДСНС
фото: ДСНС Одещини

Дівчинку разом із надувним кругом сильниц вітер відніс від берега

Поблизу села Сичавка, що на Одещині, у відкрите море віднесло дівчинку 2015 року народження. Про це пише «Главком» із посиланням на ДСНС.

Дитина приїхала на відпочинок разом із прабабусею, проте через раптовий сильний порив вітру її разом із надувним кругом почало стрімко відносити від берега. Наразі масштабні пошуки неповнолітньої тривають.

До рятувальної операції оперативно залучили водолазів та фахівців аеророзвідки Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). «До пошуків залучені водолази та фахівці аеророзвідки ДСНС, а також психологи, які надають допомогу рідним дівчинки», – зазначають у відомстві.

Рятувальники вкотре закликають громадян суворо дотримуватися правил безпеки на воді та наголошують, що купання у заборонених і неперевірених місцях є прямою загрозою для життя.

Нагадаємо, у Київській області з початку 2026 року правоохоронці зафіксували 12 випадків зачепінгу серед підлітків. Один із них завершився трагічно. 

За даними правоохоронців, неповнолітні намагаються чіплятися за вагони потягів та електричок або підійматися на дахи рухомого складу заради відео для соціальних мереж та екстремальних відчуттів.

До слова, у лікарні помер 12-річний Святослав Андрусенко, який понад чотири місяці боровся за життя після ДТП у Кривому Розі. Його на пішоходному переході збила суддя.

Трагічну звістку повідомили у Криворізькій гімназії №122, де навчався хлопчик

Теги: ДСНС Одещина дитина

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