Дощі розмили Національне військове кладовище. Який вигляд мають поховання (відео)

Потоки води розмили насипні дороги

Сильні зливи призвели до розмивання доріг та утворення провалів у зоні поховань на території Національного військового меморіального кладовища на Київщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київський еколого-культурний центр (КЕКЦ).

Фахівці розповіли про наслідки дощів, які прокотилися регіоном кількома днями раніше: насипні дороги розмило, асфальт провалився, вода бурлила й потоками несла нечистоти з території кладовища в бік Віти-Поштової.

Згодом організація виявила, що значні провалля утворилися безпосередньо в зоні поховань.

«Саме тому, ймовірно, після зливи територію поспіхом закрили, а робочі метушилися біля могил: провали довелося терміново засипати», – написав КЕКЦ на своїй сторінці у Facebook.

За словами експертів, на оприлюднених ними фото видно не просто осідання ґрунту, а вимивання насипного шару, яким було штучно піднято ділянку.

На думку фахівців КЕКЦ, такі наслідки дощів стали можливими через неефективний водовідвід і дренаж. Наразі офіційних коментарів щодо ситуації немає.

❗️Сильні зливи призвели до розмивання доріг та утворення провалів у зоні поховань на території Національного військового меморіального кладовища на Київщині pic.twitter.com/868Y4smTwr — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 5, 2026

Нагадаємо, у квітні 2026 року Національне військове меморіальне кладовище потрапило під ворожу атаку. Ударний безпілотник впав на територію цвинтаря.

До слова, навесні президент Володимир Зеленський підписав закон щодо місць поховання загиблих та померлих осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Закон врегульовує порядок створення та функціонування військових кладовищ, а також визначає правила почесного поховання загиблих захисників України.