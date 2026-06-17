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Перехожі врятували чоловіка, який тонув в озері у Голосіївському районі (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Перехожі врятували чоловіка, який тонув в озері у Голосіївському районі (відео)
Врятованому чоловікові надали першу медичну допомогу і госпіталізували до лікарні
скриншот відео

Чоловік заплив занадто далеко від берега і почав тонути

У Голосіївському районі Києва перехожі та патрульні врятували чоловіка, який ледь не потонув. Подія сталася на одному з місцевих озер. Про це повідомляє патрульна поліція Києва, інформує «Главком».

На спецлінію 112 надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік заплив занадто далеко від берега і почав тонути. Патрульні оперативно вирушили на місце виклику, проте першими на допомогу прийшли очевидці.

Як розповів заявник, свідки події спільно з іншими небайдужими громадянами витягли потерпілого з води на берег ще до приїзду екстрених служб.

На місці патрульні разом із бригадою швидкої допомоги провели невідкладні реанімаційні заходи. Чоловіку надали необхідну першу медичну допомогу, транспортували до карети «швидкої» та госпіталізували до лікарні. 

Патрульні нагадали киянам правила безпечного відпочинку на водоймах, аби уникнути трагедій:

  • купатися дозволено лише у спеціально облаштованих місцях;
  • не заходити у воду під час шторму, грози або після тривалого перебування на сонці (різкий перепад температур є небезпечним для серця);
  • не запливати далеко від берега та триматися якомога далі від човнів і катерів;
  • суворо контролювати перебування дітей поблизу води;
  • в жодному разі не заходити у водойми в стані алкогольного сп’яніння.

Нагадаємо, у Шепетівському районі Хмельницької області відпочинок біля водойми завершився страшною трагедією. На місцевому ставку в селищі Ямпіль під час купання потонули двоє людей – літня жінка та її малолітня онучка. Коли підрозділи ДСНС прибули до вказаного ставка, першу загиблу вже було виявлено. Тіло жінки 1962 року народження ще до приїзду фахівців зуміли самостійно дістати з води на берег місцеві жителі, які опинилися неподалік.

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Теги: рятувальники водойма Київ

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